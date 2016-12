Mërgim Mavraj te Hamburgu që në janar

Mërgim Mavraj duket se do të vazhdojë karrierën e tij te Hamburgu. Lajmi bëhet publik nga revista gjermane “Kicker”, e cila citon një deklaratë të trajnerit Markus Gindsol, i cili pranoi se bisedimet po ecin me ritme shumë të shpejta edhe pse ka ende disa detaje për t’u përcaktuar.

Kontrata e Mavrajt me Këlnin skadon në verën e këtij viti dhe futbollisti shqiptare nuk e ka rinovuar ende atë, gjë që rrit akoma më shumë mundësitë që ai të kalojë te Hamburgu që në merkaton e muajit janar për të marrë vendin e Cleber, i cili do të transferohet te Santos.

“Kicker” thekson gjithashtu se Hamburgu është gati të paguajë për kartonin e futbollistit shqiptar 2 milionë euro.

Tratativat

Për transferimin e Mavrajt janë të sigurt edhe te Këln, ku të mërkurën, në përfundim të ndeshjes ndaj Bajer Levekusenit, futbollistët kanë duartrokitur gjatë mbrojtësin e kombëtares shqiptare, bashkë me 50 mijë të pranishmit në stadium që kanë thirrur në kor emrin e tij.

“Për momentin jemi ende larg në dica çështje, shpresojmë të flasim më konkretisht brenda pak ditësh”, u shpreh mbrëmë Markus Gisdol, trajneri i Hamburgut, personi i cili ka insistuar që të afronte Mavrajn në klub. Sipas mediave gjermane, e vetmja gjë që diskutohet për momentin është shifra e transferimit të Mavrajt, i cili ka edhe 6 muaj kontratë te Këln. Parashikohet që palët të bien dakord për një shumë rreth 1,8 milionë euro, që do të kënaqte të dy klubet.

Ndërkaq, për Mavrajn parashikohet një kontratë deri në qershorin e vitit 2019, me të drejtën e zgjatjes për një tjetër edicion. Ajo që ndyrshon në krahasim me Këlnin është padyshim trajtimi financiar i mbrojtësit. Rroga e tij në klubin e ri do të kalojë 1 milion euro në sezon, një shifër që Mavrajt nuk ia garantonin te klubi aktual dhe një prej arsyeve pse mbrojtësi i përfaqësueses shqiptare vendosi të largohej, edhe pse ndjehej mjaft mirë te Këln.

“Nuk di të them nëse ikën apo nëse qëndron”, tha mbrëmë trajneri i Këlnit, Peter Shtoger. “Por Mërgimi ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm pas një dëmtimi shumë të keq. Tani ai ka një ofertë në tavolinë dhe më bëhet qejfi, pasi një vit më parë askush nuk i vihej mbrapa. Ai e ka merituar plotësisht. Tani na mbetet të shohim se si do të vazhdojë ecuria e tij”, tha trajneri i Këlnit.