Melania Trump mahnit Kinen veshur me kimono

Prej disa ditësh, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po bën një tur në Azinë e largët. Pas Japonisë dhe Koresë së Jugut, Trump ka mbërritur prej dy ditësh në Kinë ku është pritur në mënyrë madhështorë në Kinë ngahomologu i tij kinez Xi Jinping. Por, ndërkohë që sytë dhe e gjithë vëmendja botërore ishin përqendruar tek takimi i liderëve të dy prej ekonomive më të fuqishme në botë, ajo që ka bërë bujë ka qenë looku-i i zonjës së parë. E veshur me kimono me motive orientale me një të çarë të theksuar dhe stiletto rozë, Melanie ka shkëlqyer teksa ka parakaluar me zonjën e parë kineze në Sallën e Madhe të Popullit në Pekin. Për më tepër ju ftojmë të shihni fotot e mëposhtme: