Mbi një e treta e popullsisë së botës jeton në Kinë dhe Indi

Popullsia që jeton në Kinë dhe Indi përbëjnë 36.3 përqind të popullsisë 7.4 miliardë të botës, raporton Anadolu Agency (AA).

Sipas përpilimit që gazetarja e AA-së ka kryer nga të dhënat e Bankës Botërore, mësohet se popullsia e botës e cila në vitin 1960 ka qenë afërsisht 3 miliardë, në vitin 1970 është rritur në 3.7 miliardë, në vitin 1980 në 4.4 miliardë, në vitin 1990 në 5.3 miliardë, në vitin 2000 në 6.1 miliardë, në vitin 2010 në 6.9 miliardë dhe në vitin 2016 ajo është rritur në 7.4 miliardë.

Parashikohet se popullsia e botës deri në fund të këtij viti do të tejkalojë 7.6 miliardë ndërsa deri në vitin 2050 parashikohet që ajo të arrijë në 9 miliardë njerëz.

Sipas të dhënave Republika Popullore e Kinës ku jetojnë 1 miliardë e 378 milionë e 665 mijë banorë është vendi më i populluar në mesin e 216 vendeve të botës. Kina e cila përbën afërsisht 18.5 përqind të popullsisë së botës, nga pikëpamja e popullsisë është afërsisht sa 17 Turqi ose sa 4 SHBA.

Ndërsa vendi i dytë në botë me popullsinë më të madhe është India e cila ka një popullatë prej 1 miliardë e 324 milionë e 171 mijë njerëz. India me këtë popullatë përbën 17.8 përqind të popullsisë në botë.

Ndërsa në SHBA ku jetojnë 323 milionë e 127 mijë persona radhitet vendi i tretë me popullsinë më të madhe e cila përbën afërsisht 4.3 për qind të popullsisë së botës. SHBA-në e ndjek Indonezia me një popullatë prej 261 milionë e 115 mijë njerëz dhe më pas renditet Brazili me një popullsi prej 207 milionë e 652 mijë njerëz.

Popullsia totale e Kinës, Indisë, SHBA-ve, Indonezizë dhe Brazilit përbëjnë 47 përqind të popullsisë në botë.

Nga pikëpamja e popullsisë në vendin e gjashtë radhitet Pakistani me 193 milionë e 203 mijë njerëz, i cili ndiqet nga Nigeria me 185 milionë e 989 mijë, dhe Bangladeshi me 162 milionë e 951 mijë njerëz.

Ndërsa Turqia me popullsinë prej 79 milionë e 512 mijë renditet në vendin e 18-të në botë, ku ajo përbën 1.06 për qind të popullsisë totale të botës. Popullsia e Turqisë pritet që në fund të këtij viti të tejkalojë 80 milionë dhe në vitin 2034 parashikohet se popullsia e saj do të tejkalojë 90 milionë.

Sipas të dhënave të Bankës Botërore, 30 vendet më të populluara të botës radhiten si në vijim: