Mashkulli më seksi në botë është një titull të cilin më parë e kanë mbajtur emra të tillë si Brad Pitt, Dëayne “The Rock” Johnson, George Clooney, Johnny Depp, Harrison Ford, Ryan Reynolds apo David Beckham.

Për asnjërin prej tyre nuk pati kundërshtime. Por disa u çuditën me zgjedhjen e fundit të revistës “People”, për të cilën mashkulli më seksi i vitit këtë herë është Blake Shelton, i pari vlerësim i këtij lloji ky për këngëtarin e muzikës “country”.

41-vjeçari i cili është trajner në “The Voice of America” as vetë nuk e beson pse revista “People” ka përzgjedhur pikërisht atë për këtë status.

“Kam qenë i shëmtuar gjatë gjithë jetës sime. Nëse duhet të jem seksi për një vit, pranoj, perse jo. ”: tha me shaka këngëtari 41- vjeçar.