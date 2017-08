Marina Vjollcën mund ta zëvendësojë brunia joshëse

Zëvendësimi i Marina Vjollcës në programin Procesi Sportiv ka prodhuar shumë lajme, që kanë mbetur të pakonfirmuara.

Fillimisht u fol për Xhejms Dervishin, ndërsa sot Neës Bomb ka publikuar lajmin që Marina do të zëvendësohet nga një tjetër brune, Rashel Kolaneci, vajza joshëse e programit “Xing me Ermalin”.

Nëse kjo është e vërtetë do të kemi një shkëmbim moderatoresh mes dy televizioneve të mëdha kombëtare, të dyja tërheqëse, të dyja të pëlqyera.

Sigurisht do të jetë sfidë për Rashelin moderimi i një programi duke qenë që roli i saj te Xing me Ermalin ka qenë më i thjeshtë, por, nëse do të jetë vërtet në studion e Proces-it sezonin e ardhshëm, Edi Manushi do të jetë siguria e saj.

Nuk do të kemi më Marinën, por me siguri do të kemi një vajzë të bukur pranë Manushit.