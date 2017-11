Marina Vjollca shkëlqeu në puntatën e parë të emisionit më të ri në televizionin Klan. E bukura Marinë kishte zgjedhur një fustan të gjatë, dhe aspak të ekzagjeruar për këtë çelje të emisionit.

Sonte në mbrëmje, Marina do të duket më ndryshe, e veshur e tëra me të zeza, por me buzët e kuqe që e bëjnë atë të duket aq e bukur.

Nga fotot e publikuara në Instagram, Marina duket se ka zgjedhur për këtë mbrëmje një veshje më provokuese se ajo e natës së parë.

Me flokët e lëshuara, dhe me elegancën që e karakterizon, Marina me siguri do të shkëlqejë edhe sonte.