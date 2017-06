Marina dhe Geti pas aksidentit me makinë shihen duke bërë pazar te Komuna Parisit

Lajmi se Marina dhe Geti kanë pësuar aksident mbrëmjen e djeshme në një prej rrugëve më të ngarkuara në Tiranë është shpërndarë sot me shpejtësi në portale e media online. Një video e postuar fillimisht nga JOQ shfaqte pamjet e një makine (mendohet të jetë e Getit), e cila kishte blookuar qarkullimin pranë zonës së Pallatit me shigjeta. Siç bën të ditur Expess, çifti ishin duke udhëtuar me makinë e tyre, tip Audi, në kohën kur ka ndodhur aksidenti që, për fat të mirë, është mbyllur pa pasoja. Edhe pse në vendngjarje kanë mbërritut menjëherë forcat e policisë, gjithçka ka kaluar pa dëme.

Madje, Marina dhe partneri i saj e kanë marrë veten shpejt dhe sot kanë vijuar programin si çdo dië tjetër pa merakun më të vogël për atë që ndodhi.

Në fotot e postuara pak më parë nga Express, çifti duket i qetë. Të veshur të dy sportivë, ata janë parë në zonën e Komunës së Parisit, ku, me sa duket, kishin dalë për të bërë pazar.