Maqedonia publikon listën anti-Shqipëri, vetëm 4 shqiptarë

Trajneri i Maqedonisë Igor Angelovski, publikoi listën e futbollistëve të përzgjedhur për eliminatoret kundër Izraelit dhe Shqipërisë. Në kuadrin e javës së shtatë, më 2 shtator, Maqedonia do të luajë në Izrael, kurse tri ditë më vonë në Strumicë do të presë Shqipërinë. Pas gjashtë ndeshjeve të zhvilluara, Maqedonia është e parafundit me vetëm një fitore dhe pesë humbje. Trajneri Angelovski ka ftuar për këto dy ndeshje katër futbollistë shqiptarë: Ferhan Hasani, Ezgjan Alioski, Visar Musliu dhe Enis Bardhi.

Ja lista e futbollistëve:

Portierë:

Stole Dimitrievski (Granada), Deni Iliev (Arsenal), David Mitov Nilsen (Norceping)

Mbrojtësi:

Stefan Ristovski (Sporting), Kire Ristevski (Vasas), Darko Velkovski (Vardar), Gjoko Zajkov (Sharlroa), Visar Musliu (Vardar), Kristijan Toshevski (Pelister).

Mesfushorë:

Stefan Spirovski (Vardar), Ferhan Hasani (Shkëndija), Ezgjan Alioski (Leeds), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vardar), David Babunski (Jokahama), Lupco Doriev (Akademija Pandev), Nikola Gjorcev (Tvente), Elif Elmas (Fenerbahce).

Sulmuesi:

Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Aleksnadar Trajkovski (Palermo), Marjan Radeski (Shkëndija).