Lirimi i vrasësit të komisarit, Meta: Hetim për Gjykatën e Krujës

Presidenti Ilir Meta ka reaguar për lirimin nga burgu të Genc Tafilit.

Tafili është liruar me kusht nga gjykata e Krujës pasi kreu 17 vite burg, nga 25 vite burg që ishte dënuar për vrasjen e komisarit të policisë Arben Zylyftari

Presidenti Meta ka menjëherë nga Inspektoriati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që në përputhje me kërkesat e ligjit, të fillojë urgjentisht verifikimin e rastit në fjalë dhe veprimtarinë proceduriale të kësaj gjykate.

“Presidenti i Republikës, me cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi u njoh me lajmin dhe reagimin publik të institucionit të Prokurorisë, për veprimtarinë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në lidhje me lirimin e shtetasit Genc Tafili, ka urdhëruar menjëherë Inspektoriatin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që në përputhje me kërkesat e ligjit, të fillojë urgjentisht verifikimin e rastit në fjalë dhe veprimtarinë proceduriale të kësaj gjykate.

Presidenti i Republikës garanton se pretendimet e institucionit të Prokurorisë do të verifikohen nga Inspektoriati dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në përputhje me kushtet dhe kriteret e ligjit.

Presidenti i Republikës mbështet të gjitha institucionet ligjzbatuese dhe Prokurorinë në veprimtarinë e tyre, në luftën kundër krimit dhe sundimit të ligjit”, thuhet në dekklaratën e Presidencës.

Prokuroria ka qenë kundër, dhe ka vendosur apelimin e vendimit të Gjykatës së Krujës.

Prokuroria argumenton se vepra penale për të cilin ishte dënuar Tafili nuk përfiton lirim me kusht.

Genc Tafili kreu 17 vite burg nga 25 që u dënua për vrasjen e Arben Zylyftarit në vitin 2000 gjatë një shkëmbimi zjarri.