Liga e Kampioneve/ Një asist i Agollit çon Karabakun në grupe. Liverpuli kalon me poker

Ansi Agolli do të bëjë realitet ëndrrën e tij për të luajtur në turneun më të rëndësishëm për klube, pasi Karabak ka arritur të kualifikohet në fazën në grupe të turneut edhe pse është mundur sot 2-1 përballë Kopenhagës, pasi kishte fituar 1-0 në ndeshjen e parë

Fati e desh që kapiteni i përfaqësueses shqiptare të ishte protagonist i këtij kualifikimi, pasi asisti i tij në minutën e 63-të solli golin e Ndlovu jashtë fushe, që i siguroi pjesëmarrjen në elitën e futbollit europian kampionëve të Azerbajxhanit.

Liverpool ka fituar 4-2 ndaj Hoffenheim dhe është kualifikuar për në grupet e Champions League me rezultatin e përgjithshëm 6-3.

Emre Can ishte protagonisti i skuadrës së Jurgen Klopp, me dy gola të shënuar. Liverpool i mbylli llogaritë që në 21 minutat e para të lojës me tre gola, dy prej Can dhe një nga Mohamed Salah. Pjesa e parë në “Anfield Road” u mbyll 3-1, pasi Uth ngushtoi diferencën për miqtë. Në pjesën e dytë Roberto Firmino shënoi golin e katërt për Liverpool kundër ish-skuadrës të tij, teksa me ndeshjen thuajse të mbyllur Wagner realizoi për miqtë duke i vulosur shifrat në 4-2.

CSKA e Moskës gjithashtu shkon në grupet e Champions League, pasi mposhti 2-0 Yang Boys, duke u kualifikuar me rezultatin e përgjithshëm 6-3.

Ndërkohë, Sportingu i Lisbonës ka shpartalluar Steaua-n në Bukuresht. Gjithçka nisi nga barazimi 0-0 në Lisbonë, por miqtë triumfuan bindshëm me rezultatin 5-1 dhe do të jetë në veprimtarinë elitare.

APOEL eliminoi Slavia Pragën.