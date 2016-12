Intervistë me piktorin e mirënjohur shqiptar, Lekë Tasi, fitues i çmimit të parë në pikturë për vitin 2016, dhënë nga Akademia “KULT”

Nga Dr. Isidor Koti

I ka kapërcyer të tetëdhjetat, por vetëm në moshë. Në shpirt duket më i ri se një njëzetvjeçar dhe këtë e tregon jo thjesht me fjalë, por me dinamikën e krijimtarisë që lidh epokat me njëra-tjetrën. I shquar në fushën e pikturës, i përndjekur në kohën e diktaturës, triumfues në vitet e demokracisë. Në këtë bisedë, del në pah bota e artistit dhe ndikimet ne personalitetit të tij. Mjaft aktiv në jetën publike dhe në jetën kishtare, z. Tasi, mbetet një shembull interesant për brezat e rinj krijues dhe jo vetëm.

Lekë, së pari ju urojmë për çmimin që keni fituar. Shumë dashamirës e kanë quajtur të merituar, edhe pse të vonuar…

Çmimi që mu dha nga Akademia “Kult” qe një kënaqësi për mua dhe e falënderova sinqerisht. Sa për vonesën, të shkuara të harruara. Ka shume gjëra tek ne që bëhen më vonë, shumë më vonë nga koha e duhur. Kjo ndodh siç po thonë edhe në disa shoqëri, ku e ku më të përparuara se e jona. Si duket vlen kudo ajo thënie e lashtë, që “Ka pasë plot që e përbuzën pranë, kurse lavdinë, askush!” prandaj dhe zhvillohet edhe një luftë nëpër korridore që kush ta marrë çmimin ose titullin etj.. Por ç’është lavdia (te te dalë emri si fitues i një çmimi o titulli) në qoftë ti je vetëdijshme që vepra jote nuk vlen aq? Prandaj më është dukur me vend, por edhe kam qeshur me zemër, thënia e Longanesit “Çmimet, jo vetëm nuk duhet t`i kërkosh, por as t`i meritosh!” Me një fjalë: Puno për vete, dhe mos pyet për mendimin e botës. Gjyko ti vet për punën tënde, me sens të rreptë autokritik, ose e shumta pyet ndonjë koleg serioz, që din të çmojë, por edhe që don të ndihmojë realisht, me vërejtje që mund të ta prishin qefin tani, por që dalin të dobishme me kohë.

Ndonëse jeni në moshë të thyer dukeni mjaft aktiv ne fushën publike. Si ndikon arti në këtë dinamike?

Spiritualizmi është bërë një term jo fort i përshtatshëm në artin e sotëm. Artisti motivohet nga emocioni, ideja; muzikanti nga një motiv që i vjen, piktori nga një linjë që i shfaqet në mendje ose një raport ngjyrash ( thënë shkurt). Formimi i tij pastaj e shfrytëzon në frymën që do spiritualiteti shpesh kuptohet si i lidhur me tablo me tema të shenjta, dhe është e drejtë, por deri diku. Personalisht më duket se duke filluar nga shekulli XVI temat biblike në pikturë fituan një tipar mjaft të ftohtë, që s`kishte të bënte fort me të shenjtën e spiritualen, ndryshe nga shekujt e Mesjetës, kur shohim kryevepra që s`do njohin zbehje kurrë, sepse estetika e besimit po edhe ndikimi bizantin, i ndier gjerësisht në mbarë Evropën (ajo ishte unitare për njëmijë vjet), merrte tipare origjinale por pa lëshuar nga frymëzimi i krishterë që zinte vendin e nderit me devocionin e tij thellë në zemër. Ajo epokë të duket e paperëndueshme në shijen e publikut të kulturuar, mjaft të përmendësh piktorët pre-rafaelitë Giotto, Fra Angelico etj, ose më vonë, Musica Sacra me kolosët J.S.Bach e bij, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven e pa numëruar të tjerë, që me meshat, oratoriot etj, të çojnë te mendimi se objekti kujt i drejtohet artisti e ndihmon atë vetë, prej kësaj ka dalë dhe shprehja “muzikë hyjnore”. Nga ana tjetër, edhe një tablo laike, mund të frymëzojë një ndjenjë të ngrohtë, që nuk është larg spirituales. Të pikturuarit e ikonave, ka rregulla të përcaktuara që duhen zbatuar në mënyrë pak a shumë strikte, megjithatë, ka ikonografë më shumë ose më pak shpirtërorë, ka artizanë që pikturojnë ikona për fitim, ka dhe ikona të bëra pa pjesëmarrjen e dorës njerëzore, dmth një mrekulli e mirëfilltë. Prej një shekulli, pat dalë brenda rrymave, piktura e quajtur “metafizike” ose “surreale”. Pa e shpjeguar me gojë, autorët dëshmojnë që realiteti, nuk është vetëm ky që duket, por ka një tjetër dimension brenda tyre që janë të detyruar ta shprehin. Prandaj, për të qenë shterues në këtë çështje, mendoj se sinqeriteti me veten, dhe domosdo respekti për vlerat njerëzore, është kontributi më i mirë që artisti mund të ofrojë sipas natyrës së tij. Drama personale është edhe ajo spiritualitet, pavarësisht nga shkuarja ose jo në kishë.Pra një pikturë që do të shprehi pasurinë dhe larminë e fenomeneve të natyrës (ku tani, mbas gjetjeve psikoanalitike bën pjesë dhe vet autori, si botë me tipare të pazbuluara – pra dhe të talentit personal për t`i shprehur) por pa kaluar në ato të natyrës së ulët që fyejnë ndjenjën e pudorit publik. Sepse ashtu në çdo epokë artisti mund të gjejë rrugët e tij të reja , duke i siguruar artit në kohëra një larmi të pashtershme, me një fjalë, artistët t’i “këndojnë” veprës madhështore të Krijuesit, me mjetet që u janë dhënë. Mirëpo epoka jonë provon dorën edhe tek gjëra “palejuara”, frut ky i një krenarie që don të sheshojë barrierat e gustos së mirë dhe të dinjitetit. Interesant, këto sprova nuk kanë jetë të gjatë, mbas ca vitesh, ato humbasin favorin edhe të publikut më liberal, ato kalojnë në zbaticë thuajse të vetvetishme, gjë që dëshmon për një spiritualitet në sens të gjerë rezistent tek njeriu, por sidoqoftë garanci për kthimin tek spiritualiteti i vetëdijshëm dhe aktiv.

Në çdo krijim tuajin, sikurse edhe ju e përmendët, vihet re spiritualizmi. Është vetëm motiv apo edhe keni lidhje me jetën kishtare?

Jeta kishtare së bashku me leximet që ajo të fton të bësh, është një ndihmë e paçmueshme në zhvillimin e personalitetit. Othodhoksia nuk është vetëm përjetuese por edhe e pajisur me një literaturë të përzgjedhur me kujdes gjatë shekujve për ta ndërgjegjësuar intelektualisht besimtarin, mjaft që ai të ketë dëshirë për thellim. Mund të ankohesh vetëm që jeta me kërkesat e saj të pasosura sot, të lënë pak kohë për këtë detyrë kundrejt vetes, e cila njëherazi jep kënaqësi të madhe. Dhe kur them “jeta”, peshën më të madhe të pengimit e gjej te impenjimet artistike si dhe me gjëra pa fort rëndësi, por edhe zënies me detyra shoqërore që sidoqoftë duhen bërë.

Ju i përkisni një brezi të hershëm dhe keni përjetuar disa faza të historisë fetare në Shqipëri. Cilat janë disa dallime që vini re në këto epoka?

Ka shumë për të thënë për dy epokat në të cilat jetuam. E kam shfrytëzuar brenda shumë vështirësive kohën e diktaturës 45-vjeçare për tu pajisur profesionalisht dhe për dije, por jo aq sa do të dëshiroja. Kam lënë bosh disa kapituj njohurish që më kushtojnë sot, dhe kam një peng për mosnjohjen e disa kryeveprave të letërsisë botërore. Sa për raportin dje-sot objektivisht, kam mendimin se e sotmja është rrjedhojë e natyrshme e së djeshmes; nuk ka ndodhur ajo mrekulli që pritnim, dhe për këtë mundohem të shpreh në shtyp aspekte të ndryshme të kësaj vazhdimësie, por duke theksuar edhe rezultatet e mira që duken këtu e në botë, të cilat janë meritë gati ekskluzive e vullnetit të të rinjve, që kanë luftuar për të çarë e për tu afirmuar, duke i dhënë Shqipërisë një famë që nuk e ka pasur kurrë, dhe që kontribuon në fatin e saj integrues.

A do vazhdoni të krijoni dhe keni menduar ndonjë ekspozitë tjetër së afërmi?

Kam ndërmend të punoj më tej në fushat ku jam aktivizuar (pikturë dhe shkrime) dhe shpresoj që në të ardhmen, të krijohen mundësitë për këdo që ka diçka të vlefshme për të thënë, duke i dhënë një hapësirë më të madhe veprimi, të krijohet një treg arti që të mund të mbijetojnë ata që kanë vullnet për të këmbëngulur në punë e tyre.