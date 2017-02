Zëdhënësja e Partisë Demokratike rrëfen bashkimin e saj me strukturat partiake dhe lidhjen familjare me të djathtën. Paragjykimet që ndjen dhe pse dashuron auditorin

Prej sa kohësh mban detyrën e zëdhënëses së Partisë Demokratike?

“Prej pak më tepër se një viti mbaj këtë detyrë”.

Si u gjende si zëdhënëse e Partisë Demokratike?

“Për mua ka ardhur krejt natyrshëm dhe këtë e them në dy aspekte. Propozimi ka qenë nga kryetari i Partisë Demokratike. Ka ardhur natyrshëm, pasi familja ime ka patur lidhje të hershme me Partinë Demokratike. Unë jam lindur e rritur në një familje tiranase, ndërsa mamaja ime është me origjinë kosovare. Familja u persekutua nga regjimi komunist në mënyrën më të tmerrshme. Babai i babait tim ishte një tregtar i arsimuar në “Harry Fulc”, njohës i shtatë gjuhëve të huaja, një koleksionues i pullave pustare. Regjimi komunist tentoi të shkatërroi bërthamën e familjes sime”.

Çfarë ndodhi? Ju përndoqën?

“Pas burgimit në burgun e Burrelit, pas 12 viteve vuajtje në burgun e Spaçit të gjyshit, menjëherë arrestohet im atë për agjitacion e propagandë, shoqëruar me konfiskimin e pasurisë. Një regjim i cili tentoi të shkatërrojë bërthamën familjare, në atë mënyrë që nëna të dilte kundër djalit apo vëllai kundër vëllait. Kjo për familjen time ka qenë ndër traumat më të rënda, e përjetuar në mënyrën më të tmerrshme. Regjimi shkatërroi intelektualët dhe kërkoi që ata të eliminoheshin. Mua m’u përcoll kjo frymë vuajtjesh e familjesh. E njëjta gjë ishte edhe me familjen e nënës. Unë kurrsesi nuk mund të isha ndryshe, veçse djathtas”.

Kur e kuptove se do t’i përkisje Partisë Demokratike? Kur nisi aktivizimi politik?

“Aktivizimi ishte i hershëm, që kur isha në periudhën e gjimnazit apo fakultetit. Ishte kjo parti që solli gjithë të mirat që Shqipëria ka sot. Kam qenë pjesë e Forumit Rinor të PD-së dhe kam patur dëshirën për të dhënë sa më shumë. Megjithatë, angazhimi në funksionin që kam nuk mendoj, por erdhi natyrshëm”.

Ishte surprizë ftesa për të mbajtur postin e zëdhënëses?

“Ishte një privilegj të cilin sot e kësaj dite e vlerësoj dhe mundohem kundrejt devotshmërisë maksimale që të je pikërisht ajo që kërkon PD”.

Sa përgjegjësi ka të jesh zëri i një partie të madhe?

“Eshtë e vështirë. Vetë politika nuk hyn te profesionet e lehta. Unë vështirësitë mund t’i kem hasur në dy dimensione. Së pari, ka qenë që personat apo individët të shikojnë dhe përpiqen të të kufizojnë në një dimension vetëm: imazh dhe zë. Ne jemi koshient që një individ, një qënie njerëzore është më shumë se kaq. Ka mendime, qendrime, bindje apo ballafaqime. Pra nuk mund të jetë kurrsesi vetëm një imazh. Paragjykimi që bëhet ka qenë një ndër vështirësitë. Unë si privilegj i të qëniet zëri i Partisë Demokratike, jam munduar ta anashkalojë. Vështirësia qëndron edhe në leximin e deklaratës”.

Ku është vështirësia në leximin e deklaratës?

“Përgjegjësia që zëri yt dëgjohet te qindra mijëra njerëz, në veçanti te simpatizantët e PD-së. Pra përcjellë mesazhe të caktuara që dikë e kanë prekur personalisht, ose dikë mund ta prekin edhe më shumë. Për të lexuar një deklaratë duhet të jesh në brendësi të saj dhe ta besosh. Çdo gjë vjen për të treguar si janë gjërat”.

Punon shumë me deklaratën përpara se të dalësh te kamerat?

“Eksperienca është shumë e rëndësishme. Më përpara kam patur vërtetë angazhim të madh. Tani jam më natyrshëm, duke e besuar çdo gjë”.

Kush u habit më shumë kur Laura u bë zëdhënëse e PD?

“Unë kam shumë miq dhe jam një natyrë që krijoj miqësi. Mbaj miq të ngushtë që nuk janë të shumtë. Nuk ka patur habi, por urime të sinqerta”.

Ke dikë që të këshillon, që të qëndron afër apo të orienton, sepse politika nuk është një profesion i thjeshtë?

“Kam një gjë. Mënyra se si jam rritur në familje më ka bërë të dalloj të mirën. Nëse e dallloj të mirën, e ndjek”.

Me këtë nuhatje për të mirën ka më shumë të mirë apo jo të mirë përballë?

“Tentoj të shoh gjithnjë të mirën. Asnjeri nuk është perfekt dhe i kemi të dy anët e medaljes. Unë jam mësuar të shoh pjesën positive”.

A ka ndryshim në përgjithësi në këndvështrimin tënd mes të qënit në pushtet dhe në opozitë?

“Kur unë kam filluar të jem zëdhënëse e PD-së ishte një periudhë përpara zgjedhjeve. Tani vazhdoj të jem, ndonëse nuk ndodhet PD në pozitë. Të jesh në pushtet do të thotë të marrësh reforma dhe t’i vësh ato në zbatim. Ndërkohë opozita është roje e interesit publik, si dhe roje për të kujtuar nëse fjala e dhënë në fushatën elektorale nuk është mbajtur”.

Nga vjen lidhja jote me drejtësinë, pasi jep edhe mësim në Fakultetin e Drejtësisë?

“Kjo lidhje vjen në kohë të hershme që kur kam qenë në gjimnaz. Duke parë vuajtjen e familjes sime mendova se duhet të jem dhe të kontriubojë për drejtësi. Për të arritur shtetin e së drejtës. Kam qenë që herët për t’u bërë pjesë e sistemit të drejtësisë. Isha një studente sistematike, kjo falë edhe përkushtimit të prindërve të mi. Kam mbaruar me rezultate shumë të mira gjimnazin “Sami Frashëri”, si dhe Fakultetin e Drejtësisë. Kam ndjekur një master dhe më pas mundësinë të zgjidhem si pedagoge e jashtme dhe më pas pjesë e stafit të brendshme. Tani jap lëndën e “Mbrojtjes sociale”. Jap gjithashtu “Të drejtën e biznesit” në Fakultetin e Ekonomisë. Vazhdoj edhe procesin e doktoraturës”.

Një vajzë sistematike, por cila është marrëdhënia me studentët, pasi nuk keni shumë diferencë në moshë?

“Auditori për mua është kënaqësi dhe sa herë jam aty mundohem t’u bashkangjitem studentëve, mundohem të jem në një bashkëbisedim interaktiv. Jam munduar gjithmonë të kemi një material ekstra”.

Pasionet i ke mbyllur në sirtar apo i sheh herë pas here?

“Fotografinë e kam pasion dhe kjo vjen ndoshta nga prejardhja. Xhaxhai im ishte artist, piktor. Motra ime është shkrimtare dhe shumë të tjerë nga të afërmit. Mundohem të fotografoj me dëshirë dhe të pikturoj. Kur kam kohë të lirë gjej mundësinë për t’iu rikthyer pikturës, por edhe muzikës”.

Ka një muzikë të preferuar për Laurën?

“Të preferuar jo, por në momente qetësie ajo që dëgjoj me qejf është muzika klasike. Eshtë Bah, Dvorak, adhuroj Jan Tiersin, një kompozitor francez, ndjek ccdo dalje të tij”.

Po pasioni për pianon?

“Piano ka një histori. Prindëri e mi ishin shumë serioz që duhej të isha e kufizuar te studimi. Notat e mira ishin kërkesë e prindërve. Isha në klasën e parë fillore dhe u regjistrova në një shkollë muzike. Kisha dëshirë të ndiqja kurset e pianos. Mamaja e kishte paralajmëruar mësuesen që do të më thoshte se nuk kisha prirje. Sipas saj, vajza duhej të ishte e përqendruar te mësimet dhe nuk kishte kohë për solfezhe”.

Po mësuesja?

“Ajo i qëndroi fjalës dhe më tha që nuk ke prirje. Megjithatë dëshira e madhe që kam është se me të gjetur mundësi dhe pak hapësirë do të filloj të merrem me pianon”.

Bisedoi Jonida Shehu (Emisioni “Natën vonë”, “Ora News”)