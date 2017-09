Laps e letër vajza! Armina ju tregon sekretin se si të jeni gruaja që ai gjithmonë do dashurojë

Armina Mevlanin nuk duhet ta marrim si shembull vetëm për kombinimet e rrobave që ajo bën pasi kjo vajzë duket se ka një dhunti edhe për sa i përket dashurisë. Jo më kot partneri i saj Shkëlzen Berisha shfaqet aq i dedikuar dhe romantik në lidhje me të. Një sekret duhet të ketë.

Por Armina edhe kur vjen fjala te dashuria nuk mund të mbajë larg pasionin e saj për veshjet. Këtë herë teksa është bërë gati për një natë speciale e romantike siç ajo vetë është shprehur, ka vendosur të ndajë me të gjitha ndjekëset e saj një sekret të vogël bukurie që do t’i bëjë ato shumë të pëlqyeshme nga meshkujt.

“Tema e sotme e kombinimit: Gruaja që ai do të dashurojë gjithmonë” – ka shkruar Armina teksa ajo është e veshur me një fustan të kuq flakë me dekolte të hapur ku dukshëm i ekspozon formën e gjoksit që ajo e ka shumë të mirë. Sigurisht kësaj pamjeje s’mund t’i mungonte edhe një buzëkuq në ngjyrën e fustanit dhe disa aksesorë të vegjël ngjyrë floriri.

Tani, kur e thotë Armina këtë recetë, ne mirë bëjmë ta provojmë, mbase kështu do ta bëjmë për vete përgjithmonë, siç thotë blogerja. /Blitz.al/