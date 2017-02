Kush është politikani shqiptar që iu ofruan 5 milionë euro për të formuar Qeverinë me Gruevskin?

Njërit prej liderëve të partive shqiptare që fituan më pak deputetë në zgjedhjet e 11 dhjetorit në Maqedoni iu ofruan 5 milionë euro, plus platforma e partive shqiptare pa Prokurorinë Speciale, për të formuar Qeverinë me VMRO-DPMNE dhe BDI, bën të ditur INA.

Emri i liderit të partisë është i njohur dhe se takimi ka ndodhur në njërin prej hoteleve luksoze të Shkupit.

“Oferta është bërë kur lideri i partisë është ftuar në takim nga një funksionarë i lartë i BDI-së, ku më pas është shfaqur edhe një nga krerët vendimtar të VMRO-DPMNE-së, dhe i është premtuar se gjitha pikat e Platformës pranohen, përveç Prokurorisë Speciale, ndërsa plus do të jenë në dispozicion edhe 5 milionë euro”, theksuan për INA burime partiake që janë të njohur me këtë ngjarje.

Paratë janë ofruar nga VMRO-DPMNE, ndërsa lobues kanë qenë përfaqësues të lartë në BDI që po bëjnë përpjekje për koalicion me partinë e Gruevskit dhe jo me LSDM