Kush është bosi i Shijakut që i shpëtoi plumbave me makinën e blinduar

Plumbat që ranë sot në Shijak mbi makinën e Dashamir Gjokës rrezikuan direkt familjen e tij.

Një prej njerëzve më të pasur të Shijakut nuk lëviz rastësisht me makinë të blinduar.

Ai është përballur me drejtësinë prej vitesh si në Shqipëri, ashtu edhe në Itali, atje ku është dënuar për shfrytëzim prostitucioni.

Pasuria në pronësi të Dashamir Gjokës, dyshohet se është vendosur nga aktivitet i paligjshëm jashtë vendit, pasi ai rezulton i dënuar nga gjykata italiane me 7.5 vite burg, si drejtues i një organizate kriminale që shfrytëzonte femra për prostitucion.

Dënimi i vitit 2009 nga drejtësia italiane i ka kushtuar sekuestrimin e të gjitha pronave shtetasit shqiptar Dashamir Gjoka, pronar i kompleksit “Gjoka” në Shijak.

Edhe pse i dyshuari është i lirë, pasi gjykata refuzoi ekstradimin e tij drejt Italisë, në kuadër të ligjit Antimafia, prokuroria dhe gjykata dyshojnë se pasuritë e tij janë krijuar me burime jo të ligjshme.

Të gjitha akuzat e drejtësisë italiane për Dashamir Gjokën

Në vitin 2007, Gjykata e Apelit në Milano ka dënuar shtetasin shqiptar Dashamir Gjoka me 7 vjet e gjysmë burg për akuzat e trafikimit të femrave për shfrytëzim prostitucioni. Ky vendim ka marrë formë të prerë më 7 tetor të vitit 2009 dhe që prej asaj kohe, i dyshuari është shpallur në kërkim ndërkombëtar për këto akuza. Gjyqi ndaj tij është zhvilluar në mungesë dhe kjo ka qenë një nga arsyet përse gjykatat shqiptare refuzuan kërkesën e autoriteteve italiane për ekstradimin e tij. Në vendimin e Gjykatës së Milanos renditen edhe faktet kriminale, që dyshohet se ka kryer shtetasi Dashamir Gjoka, të cilat sipas autoriteteve italiane tashmë janë të provuara.

Ka bashkëpunuar me disa persona, me qëllim kryerjen e një shumice krimesh relative me futjen në mënyrë klandestine në territorin e shtetit italian të grave me origjinë nga Europa Lindore me qëllim që t’i prostituonin. Gjoka ishte me detyrën e organizuesit dhe drejtuesit të grupit, i cili vepronte në Milano dhe Puglia që prej vitit 1999.

Në bashkëpunim me persona të tjerë, ka organizuar dhe drejtuar aktivitetin që favorizonte hyrjen klandestine në Itali të 2 vajzave me origjinë moldave, me qëllim prostituimi. Krim ky i kryer në Puglia, në periudhën përpara datës 08.01.2000.

Ka vepruar në bashkëpunim për të futur, favorizuar dhe shfrytëzuar prostituimin e 2 grave që flitet në pikën e mësipërme, fakt i vërtetuar në Milano në periudhën përpara datës 08.01.2000.

Ka vepruar në bashkëpunim me disa persona për të organizuar dhe drejtuar aktivitetin e futjes në mënyrë klandestine në Itali të 3 vajzave me origjine moldave, me qëllim që t’i shfrytëzonin si prostituta. Fakt i vërtetuar në Bari ndërmjet datave 8 dhe 9 janar 2000.

Në bashkëpunim, ka organizuar dhe drejtuar aktivitet që të favorizonte hyrjen klandestine në Itali të 3 vajzave me origjinë moldave, me qëllim prostituimi. Krim ky i kryer në Milano në periudhën janar 2000 deri më 06.11.2000 (koha kur pala e dëmtuar ka depozituar kallëzimin).

Në bashkëpunim, ka organizuar dhe drejtuar aktivitet që të favorizonte hyrjen klandestine në Itali të 4 vajzave me origjine të huaj (njëra rumune) me qëllim prostituimi. Krim ky i kryer në Itali më 15.12.2000.

Ka vepruar në bashkëpunim për të futur, favorizuar dhe shfrytëzuar prostituimin e 4 grave që flitet në pikën e mësipërme, fakt i vërtetuar në Milano më 15.12.2000.

Në bashkëpunim me disa persona, ka organizuar dhe drejtuar aktivitet që të favorizonte hyrjen klandestine në Itali të vajzave me origjinë rumune, me qëllim prostituimin. Krim i kryer në Puglia më 12.01.2001.

Kishte detyruar, favorizuar dhe shfrytëzuar prostituimin e shtetases V. A, fakt i vërtetuar në Milano nga datat 13.01. 2001 e më pas.