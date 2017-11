Rikthimi i Adi Krastës në Festivalin e Dhjetorit të RTSH-së ka kohë që qarkullon në media. Tani mund të konsiderohet e sigurt. Edhe zëdhënësja e Festivalit, Kozeta Kurti, e ka konfirmuar për revistën Class.

Festivali i Këngës në RTSH, ka përzgjedhur edhe 22 pjesëmarrësit, mes tyre emra të njohur të muzikës shqiptare, që bashkë me prezantuesin dhe autorin Adi Krasta, duket sikur po rikthejnë lavdinë e dikurshme në Fest 2017.

Megjithatë ende nuk dihet me kë do e prezantojë Krasta, edicionin e 56-të të Festivalit. Në Studio e Hapur, Krasta tha që po bashkëpunon me regjisorin Pali Kuke për këtë festival dhe që do e prezantonte atë me shumë njerëz.

Kozeta Kurti na zbulon si do të funksionojë ky prezantim. Ajo ka thënë për revistën Class që Adi Krasta, ndryshe nga formula e zakonshme e prezantimit, do të jetë i vetëm në drejtimin e Festivalit, por rrallë do të mbetet vetëm. Ai do të prezantojë me të ftuar të ndryshëm, që do i bashkohen Festivalit gjatë tri netëve më 21, 22 dhe 23 dhjetor.

Kemi besim që do të jetë një Festival me vlera të veçanta. Kthimi i Krastës është me siguri një prej tyre. Për Festivalin, RTSH-në, por dhe spektatorët.