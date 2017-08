Kryeministri i Maqedonisë, Zaev: Ligji për shqipen do të votohet

Nga Durrësi në Samitin e kryeministrave të Ballkanit, kryeministri i Maqedonisë ka folur edhe për ligjin e gjuhës shqipe, e cila ka ngjalluar shumë debat në Shkup, pasi kundërshtohet fort nga opozita e drejtuar nga ish­kryeministri Gruevski.

Zaev deklaroi se ligji për gjuhën shqipe tani është pjesë e programit dhe do te miratohet ne Parlament, ndërsa ftoi edhe opozitën që ta votojë. “Ligji është pjesë e programit tonë qeveritar, do të diskutohet në Parlament. Ftoj opozitën që ta pranojë këtë ligj. Ne duam ta miratojmë këtë ligj, është në të mirë të qytetarëve tanë dhe ne duam të ndërtojmë një shoqëri për të gjithë qytetarët e vendit tonë. Pas votimit të tij, Komisioni Evropian dhe Gjykata Kushtetuese do të japë fjalën e fundit” deklaroi ai.

Përsa i përket votës së Maqedonisë në UNESCO, Zaev ka deklaruar se nuk është vendosur se si do të jetë vota e Shkupit, pas tensionit me Serbinë.