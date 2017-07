Kryemadhi në krye të LSI: Do e çojmë për skrap qeverinë e krimit

Monika Kryemadhi është zgjedhur edhe zyrtarisht në krye të Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Bashkëshortja e Ilir Metës, Zonja e Parë e Shqipërisë, tha në fjalimin e saj se LSI do të bëjë opozitë deri në pikën e fundit.

“Ne do e çojmë për skrap qeverinë e krimit dhe blerjes së votave.

“Edi Rama dhe paratë e drogës mund të blejnë opozitën e tanishme, mund të blejnë ndonjë ndërkombëtar, por heshtjen e LSI nuk do e blejë kurrë,” tha ajo.

Ndërkohë në Konventën Zgjedhore të LSI nuk ishte i pranishëm Ilir Meta, president i zgjedhur.

Gjatë fjalës së saj, Kryemadhi deklaroi se janë tjetërsuar mbi 20 mandate për të siguruar një mazhorancë që drejtohet nga krimi i organizuar.

Kryemadhi shtoi se ajo u votua për të drejtuar opozitën, kauzat e të cilës ajo do ti mbrojë edhe me jetën e saj.

“Ata e dinë mjaft mirë se LSI-ja është e vetmja forcë e mirëfilltë opozita e fuqishme. Duke filluar që sot do të punojmë rrugicë më rrugicë për ta kthyer në skrap qeverinë e tij që nuk e sollën votate popullit por e sollën bandit e krimit të organizuar në Shqipëri. Një vend ku dhunohet dhe tjetërsohet vota dhe prona, por prisni që të ketë vende të reja pune. Sot ju më dhatë votat për t’ju drejtuar në opozitë. Unë ju jap fjalë ne nderit, të një nënë që nuk do të ndalet asnjë minutë, jo vetëm për të denoncuar por për të luftuar deri në fund që ky vend të mos jetë vendi i krimit, qoftë edhe me çmimin më të lartë, atë të jetës sime”-pohoi Kryemadhi.

Më tej kryemadhi kërkoi falje që partia e saj nuk reagoi për heshtjen në kohën kur Rama sipas tyre, mbushi Shqipërinë me drogë dhe e dha vendin me koncesion.

Kryemadhi shprehet se edhe LSI mban përgjegjësi.

“Ju kërkoj falje për bashkëqeverisjen e Rilindjes së Edi Ramës. Nuk folëm kur shqiptarët po keq-qeveriseshin, për të respektuar marrëveshjen që kishim. Ky ishte gabimi jonë që heshtëm ku Shqipëria po kthehej në një plantacion droge. Ne nuk e ngritëm zërin sa duhej kur Shqipëria u dha me koncesion. Ne duhet të kishim reaguar deri me bllokimin e Parlamentit. Mbajmë përgjegjësi për të gjitha këtë. Nuk është turp për të pranuar gabimet”, tha kryetarja e re e LSI-së.