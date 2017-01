Kristi Xhaferi: “Ndihem krenar që kam qenë produkt i sistemit arsimor të ngritur nga Kryepeshkopi Anastas”

Dr. Isidor Koti

Kristi është sot një nga shembujt më tipik të arsimimit kishtar në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe njëkohësisht ka vazhduar me vullnet e dashuri, traditën familjare si klerik, duke shërbyer në gradën dhjakon. Duke kaluar të gjitha stadet e arsimimit nëpër shkollat kishtare, ai tregon gjatë bisedës me median tonë, kontributin e Kishës në arsimin shqiptar dhe edukimin e brezit të ri, sikurse për rrjedhojë edhe kontributin ekonomiko-social në zhvillimin e vendit. Kristi nënvizon vëmendjen e veçantë që i ka kushtuar Kryepeshkopi Anastas në këta 25 vjet rindërtimit dhe zhvillimit të brendshëm të Kishës Orthodhokse të Shqipërisë si dhe inisiativat e rëndësishme në çështjet e arsimit, shëndetit, përkujdesjes sociale, zhvillimit rural, ekologjisë dhe kulturës në vend.

Cili është roli i arsimit kishtar në formimin tuaj?

Së pari, dua të theksoj se ndihem shumë krenar që personalisht kam qënë një produkt i gjithë sistemit arsimor të ngritur nga Fortlumturia e Tij, Imzot Anasati. Kam nisur studimet e mia në shkollën e mesme të përgjithshme “Kryqi i Nderuar” në Gjirokastër, kam vijuar më pas studimet në Akademinë në Teologjike “Ngjallja e Krishtit” në Shën Vlash në Durrës dhe së fundmi përfundova studimet 5 vjeçare në degën Financë-Kontabilitet në Kolegjin Universitar “Logos”. Të gjitha këto vite studimi të mbuluara me burse të plotë me bekimin e Presidentit të këtyre shkollave, Prof.Dr.Imzot Anastasit, të cilin gjej rastin më të mirë për ta falenderuar përzemërsisht për gjithë investimin që ka kryer për arsimimin tim, ashtu siç për shumë e shumë të rinj të tjerë.

Duke ditur se arsimi luan një rol shumë të rëndësishëm në sigurimin e progresit ekonomiko – social dhe përmirësimin e shpërndarjen së të ardhurave e njëkohësisht duke e parë si një faktor kryesor i cili ndikon në mënyrë të drejtpërdrejt në zhvillimin e shoqërisë dhe ekonomisë së një vendi, ekonomistë të ndryshëm mbështesin idenë se “investimet në sektorin e edukimit janë rentabël kur ato kontribuojnë direkt në përmirësimin e produktivitetit individual apo kombëtar”. Asnjë zhvillim ekonomik nuk është i mundur pa investim në fushën e arsimit. Pra duke patur parasysh ketë element mund të theksoj se një faktor i rëndësishëm për rritjen e qëndrueshme ekonomike është formimi i kapitalit njerëzor nëpërmjet arsimit dhe aftësive të çdo individi. Konkretisht, këtë investim kaq të dobishëm, unë e kam përjetuar personalisht në formimin dhe edukimin tim.

Nisur nga përvoja dhe njohja juaj ndër vite, sipas jush, cili është kontributi që ka dhënë Kisha Orthodhokse në arsimin shqiptar?

Duke parë rëndësinë që luan arsimi në zhvillimin ekonomiko – social të vendit, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë është shembulli më konkret, pasi paralelisht me rindërtimin e saj dhe zhvillimin e brendshëm mori iniciativa të rëndësishme dhe në çështjet e arsimit e edukimit të brezit të ri me hapjen e shumë institucioneve arsimore në vend. Në të vërtetë arsimi është dituri dhe dituria është forcë shtytëse e zhvillimit të gjithëanshëm të një shoqërie. Mundësitë e edukimit janë në varësi të sistemit arsimor, legjislacionit në fuqi, ndarjes akademike të shkollave, politikave arsimore por dhe kostos që duhet të përballojë një individ apo familje për edukimin e fëmijëve të tyre. Shumë mirë e dimë që dëshirat janë të shumta, por mundësitë janë të pakta që çdo kush të përballojë kostot e edukimit, e në këtë aspekt Kisha Orthodhokse ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm duke u ofruar mundësinë shumë të rinjve për të ndjekur studimet nëpërmjet bursave të plota ose të pjesshme të akorduara nga Kryepiskopi Anastas pasi arsimimi dhe edukimi i brezit të ri ka qenë gjithmonë një ndër synimet kryesore të Tij. Duke parë nga afër kontributin e Kishës Orthodhokse në fushën e arsimit përgjatë 25 viteve (1992-2017), personalisht mora inisiativën për të paraqitur në tezën time pasuniversitare pikërisht këtë veprimtari, e njëkohësisht për të pasuruar larmishmërinë e punimeve dhe për të dhënë një kontribut në literaturë lidhur me këtë aspekt. Pra që të identifikohet një lidhje pozitive ndërmjet kontributit të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë në arsim dhe zhvillimit ekonomiko-social të vendit, nëpërmjet financimit në arsim duke hapur një sërë institucionesh arsimore e njëkohësisht punësimin e qindra personave në këto institucione.

Mund të na tregoni institucionet arsimore që ka themeluar Kisha Orthodhokse?

Përveç Akademisë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” në Manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit në Durrës u themelua në shtator të vitit 1998 në Gjirokastër Liceu Kishtar “Kryqi i Nderuar” me konvikt dhe nga viti 2007, funksionon një tjetër lice Kishtar me konvikt në Sukth të Durrësit me të njëjtin emër. Në vitin 2000 u themelua në Tiranë Instituti i parë i Formimit Profesional “Frymë Dashurie” dhe nga viti 2010 funksionon si Sh.L.P “Logos” me Kartën e Bolonjës, sistemi (3+2) Bachelor dhe Master e një tjetër Institut Professional u themelua në Gjirokastër (2004). Gjithashtu në Bularat të Gjirokastrës funksionon nga viti 2000, konvikti i vajzave “Trëndafili i Pavyshkur”, në të cilin banojnë dhe arsimohen nxënëse të shkollës së mesme. Në tetor të vitit 2012, nisi për herë të parë funksionimi i Shkollës së Muzikës Bizantine, me konvikt në qëndrën “Thavor” në Tiranë pranë malit të Dajtit. Janë ngritur 21 kopshte në qytete të ndryshme të Shqipërisë : Tiranë, Durrës, Kavajë, Cërrik, Berat, Korçë, Elbasan, Pogradec, Lushnjë, Përmet, Sarandë, Gjirokastër (2), Vlorë, Shkodër, Derviçan, Tepelenë. Gjithashtu dhe 3 shkolla: një shqiptaro-amerikane “Protagonistët” në Tiranë që përfshin (kopsht, shkollë nëntëvjeçare, shkollë e mesme) dhe dy shkolla të tjera nëntëvjeçare shqiptaro-greke “Frymë Dashurie”.

Ku vihet re dobia e përgjithëshme e investimeve në arsim nga Kisha?

Ndër veprimet e para që kreu Kryepeshkopi Anastas sapo erdhi si Ekzark Patriarkal ishte hapja e një shkolle për klerikët, që ata të përgatiteshin dhe të kishin nivelin e duhur arsimor përballë sfidave të kohës. Që nga ajo kohë, gjithmonë me kujdesin e tij të veçantë dhe me mundësitë që ai krijoi, u hapën një sërë qendrash edukimi, duke nisur nga arsimi parashkollor, ai parauniversitar e deri tek arsimi i lartë. Qëllimi i këtij kontributi është shërbimi cilësor në aspektin edukues dhe social për familjet në nevojë. Të gjitha shkollat e Kishës janë vendosur në ambiente private dhe financohen ekonomikisht prej saj. Në të njëjtën kohë ofrohen qindra bursa për fëmijë dhe të rinj të të gjitha moshave. Në total numri i bursave vjetore, të plota ose të pjesshme të akorduara nga Kryepiskopi Anastas, ka arritur mbi 25,000 bursa. Që nga fillimi i veprimtarisë së institucioneve arsimore të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, në të gjitha nivelet arsimore, deri në vitin mësimor 2014-2015, janë arsimuar 9929 nxënës dhe studentë.

Kisha Orthodhokse e Shqipërisë përveç investimeve në institucionet e saj arsimore, ka përkrahur denjësisht dhe shkollat publike në vend duke kontribuar në mënyra të ndryshme, që nga restaurimi i shkollave e deri në plotësimin e materialeve didaktike. Gjithashtu, përsa i perket organizimit te sistemit arsimor kishtar te gjitha janë në përthuthje me ligjin Nr. 10 057, Datë 22.01.2009, për ratifikimin e “Marrëveshjes Ndërmjet Këshillit të Ministarev të Republikës së Shqipërisë dhe Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë për Rregullimin e Marrëdhënieve të Ndërsjellta”, vëmë re nene që i përkasin pikërisht kontributit të Kishës në arsim. Vlen të theksoj se përmes investimeve në arsim është kryer edhe punësimi i qindra personave në institucionet arsimore. (duke pasur ndikim në uljen e nivelit të papunësisë). Janë kryer investime në institucionet arsimore në vend, duke u ofruar punë dhjetra kompanive private në vend si dhe restaurimi i disa institucioneve arsimore publike, duke i kursyer shtetit miliona lekë.