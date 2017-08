Kompromis me qeverinë ? Deda, Gurakuqit: “Ç’i ke këto mor profesor?”

Pas deklaratave të ditës së djeshme të deputetit të ri të Partisë Demokratike, Romeo Gurakuqi, se duhej një kompromis mes qeverisë dhe opozitës për të realizuar reformat, ka reaguar edhe aktori njëherësh anëtar i PD-së, Julian Deda.

Me anë të një postimi në Facebook, Deda shprehet se ajo që propozon Grurakuqi, si një komromis, është bashkëqeverisje me Rilindjen, e kjo gjë do të asgjesonte PD-në.

Deda shprehet se nëse Gurakuqi përton për të bërë opozitë mund të vazhdojë me sugjerime, por vendi ka nevojë për opozitë të fortë dhe pa hile.

Postimi i Julian Dedës në Facebook: