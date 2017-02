Komisioneri Hann: BE, interes për integrimin e rajonit

Svilanoviç: KBR kontribut duke e bërë rajonin të begatë dhe të qëndrueshme

“Është e një rëndësie të madhe për të siguruar progresin dhe reformat e mëtejshme në rajon, pasi ato janë procese të pakthyeshme të nxitur nga aspiratat për anëtarësim në BE. Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) është në kërkim të vijimi të bashkëpunimit të ngushtë me ju në duke e bërë këtë rajon të begatë dhe të qëndrueshme, “tha Sekretari i Përgjithshëm i KBR, Goran Svilanovic, në fjalën e tij në takimin e sotëm të 6 ministrave të punëve të jashtme në Shkup.

Pjesëmarrësit e takimit – Ministrat e jashtëm nga rajoni, Komisionerit Evropian për Politikën e Fqinjësisë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes Hahn, Nënsekretari i Shtetit për Punët e Jashtme të Italisë Vincenzo Amendola dhe Sekretari Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal – shkëmbyen mendime mbi situatën në rajon dhe procesin e Berlinit, duke u fokusuar mbi perspektivat dhe rezultateve të mundshme për Samitin Trieste 2017, si dhe në të ardhmen e procesit të Berlinit, pas 2018,

“Pritshmëritë nga Samiti i ardhshëm i Ballkanit Perëndimor Trieste janë shumë të larta. Lidhshmëria, antikorrupsioni, inovacioni dhe transferimi i teknologjisë, të cilat janë disa nga temat e Samitit, nëse trajtohen në mënyrë adekuate në nivelet kombëtare dhe rajonale, mund të kontribuojnë në masë të madhe në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, por edhe në nxitjen e procesit të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor” tha Svilanoviç.

Duke nënvizuar rëndësinë e procesit të Berlinit për rajonin, zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Republikës ish Jugosllave të Maqedonisë, Nikolla Poposki, tha se ai mirëpret fokusin e vazhdueshëm të BE-së për lidhje si një nga mjetet për të avancuar më tej në procesin e integrimit në BE.

Komisioneri Hahn ka theksuar se Bashkimi Evropian ka interes për integrimin e mëtejshëm të rajonit në BE, dhe për këtë arsye do të ofrojë mbështetje për disa projekte që do të lidhin më mirë rajonin dhe do të rrisin stabilitetin politik në rajon.

Svilanovic foli për prioritetet dhe aktivitetet e organizatës për tre vitet e ardhshme, por edhe kujtoi sukseset KBR më parë në ndërmjetësimin e një marrëveshje ndër-qeveritar për t’i dhënë përparësi njohjen së ndërsjellë të kualifikimeve profesionale në sektorët e ndërtimit dhe shëndetësore; përgatitjen dhe dakordësimin mbi programin e turizmit rajonal, aktualisht në konsideratë për financim të BE-së; dhe vlerësimin e ndikimit të roaming në rajon që është ulur nga 30 deri në 80%.

Ky takim është një vazhdim i takimit 6 palësh ministror të mbajtur në shtatorin e kaluar në Nju Jork gjatë sesionit të 71 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.