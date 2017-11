Kombinimet më Chic të vjeshtës, 15 ide si të visheni në nëntor

Pulovra me motive festive, çizme kamoshi, xhupa lëkure, shalle, xhaketa stofi e kapele të stilit beret..Jemi në sezonin e gjërave të ngrohta, të leshta , por që deri më tani dielli në qiell e temperaturat që arrijnë vlerën 20 gradë nuk po na japin mundësinë të veshim të gjitha veshjet e ngrohta të dimrit. Kjo do të thotë që për të përballuar të ngrohtin e paradites dhe të ftohtin e mbrëmjes duhet të kombinoni veshjet e praneverës me të vjeshtës apo dimrit. Një fustan me printe floreale mund të shkojë mjaft mirë me një palë çizme kastori , një shall dhe një xhaketë lëkure. Mund të luani me materialet e ndryshme si velvet, pambuk, të leshta, me printet! Kombinimi më i zakonshëm që mund të keni parë është ai fundeve të ngushta dhe i bluzave maxi size të leshta, një duo që nuk ju tradhëton kurrë nëse jeni masë trupore e vogël. Sezoni i ftohtë nuk ka pse ju largon nga moda, përkundrazi, bëni mirë të përqafoni ngjyrat, trended e reja dhe stilet e ndryshme. Fotogaleria e mëposhtme përmbledh disa kombinime për muajin nëntor ! Burimi:PureWow