Kivanҫ Tatlıtug rrit pretendimet, do të luajë me shifra të tjera…. marramendëse, sigurisht!

Aktori i njohur, Kıvanç Tatlitug, sapo ka mbyllur një sezon tjetër të suksesshëm me serialin e famshëm “Cesur ve Guzel”, i cili ka arkëtuar shumë të ardhura në televizionet turke. Një prej produksioneve më të shitura me protagonistë dy aktorët më të paguar në Turqi është duke transmetuar seritë e fundit që do përfundojnë më 22 qershor.

Dhe pas këtij projekti, Kivanc është “pa punë”. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që do të ulë ҫmimin për të nisur një projekt të ri, përkundrazi, ia ka rritur ҫmimin vetes.

Sipas mediave turke, Tatlitug është paguar për serialin e tij të fundit me 130 mijë lira turke për episod (rreth 35 mijë euro), por duke filluar nga projekti i radhës, Kivanҫ nuk do të pranojë më të njëjtën shifër. Të paktën jo më pak se 150 mijë (rreth 40 mijë euro).

Producentët e serialit ‘Xhezuri dhe e Bukura’ kanë menduar edhe për një sezon tjetër me seri të reja, por ende nuk ka një njoftim zyrtar nëse do të vazhdojë ose jo.

Për momentin, Tatlitug po mendon për një pushim total me bashkëshorten gjatë verës dhe deri në nisjen e sezonit të ri, ka kohë të mendojë për ofertat.