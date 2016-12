“Kisha katolike shqiptare nuk do të presë më kurrë politikanë”

I ftuar në Tonight Ilva Tare, Kryepeshkopi i Dioqezës së Tiranës dhe Durrësit, Imzot George Frendo tha se kisha katolike ka vendosur të jetë në anën e të varfërve dhe se sa të jetë ai në krye, nuk do të ketë më ceremoni zyrtare për politikanët.

Ai bëri thirrje për të luftuar korrupsionin në vend, i cili godet vetëm të varfërit dhe kërkoi kujdes me tekstet shkollore të besimeve fetare, pasi në disa raste ato shkruhen sipas pikëpamjeve fetare të autorëve.

Imzot George Frendo në emisionin “Tonight Ilva Tare” tha se vendimi për të mos pritur në një ceremoni zyrtare politikanët u mor sepse Kisha ka vendosur të jetë në anën e më të varfërve.

“Unë për 10 vjet kam qenë zëvendës i Imzot Rrok Mirditës dhe për 10 vjet kam qenë në këto pritje dhe çdo herë jam ndjerë si në kundërshtim me besimin tim. Fakti që është festë e lindjes së Jezusit në një varfëri ekstreme, ata që e kanë pritur Jezusin në Betlehem kanë qenë më të përjashtuarit, barinj. Ne prisnim njerëz me pozicion të lartë. Kisha shumë frikë në fillim si do të reagojnë për këtë vendim. Reaguan shumë pozitivisht më shumë se ç’kisha menduar unë, meqë jam edhe i huaj. Të gjitha komentet ishin pozitive, me përjashtime të vogla. Shpresoj se pasi kemi filluar të vazhdojmë me këtë praktikë”, tha Frendo.

Për Ipeshkvin e Dioqezës së Tiranës dhe Durrësit, korrupsioni është shqetësues pasi godet vetëm të varfrit. Ai i bëri thirrje shoqërisë të angazhohet për ta luftuar atë: “Jemi në një situatë ku të pasurit po pasurohen më shumë, të varfrit po varfërohen më shumë. Hendeku mes të pasurve dhe të varfërve fatkeqësisht është duke u bërë më i madh. Viktima kryesore të një sistemi të korruptuar janë të varfrit.Një i pasur mund të paguajë dhe të fitojë çfarë do, por një i varfër nuk e ka këtë mundësi. Nuk dua që një person për faktin se është i varfër të mos ketë mundësi të operohet në një spital sepse nuk mund të paguajë kirurgun. Fatkeqësisht ekziston”.

Si të gjitha besimet e tjera, edhe Kisha katolike ka problemin e pronave, pasi burokracitë e shumta nuk lejojnë që shteti t’u kthejë atë që u takon: “Jemi ende duke pritur që pronat e kishës të kthehen. Parimisht Qeveria është dakord që pronat t’u kthehen besimeve, sepse nuk jemi vetëm ne kisha katolike që kemi këtë problem, janë dhe besimet e tjera”.

Për sa i përket futjes së lëndës së besimeve në shkolla, Imzot Frendo apeloi për kujdes për tekstet shkollore, pasi në disa raste ato shkruhen sipas pikëpamjeve të autorëve.

“Unë isha i pranishëm në takimin e parë që Ministrja Nikolla bëri me përfaqësues të besimeve për të na treguar vendimin e qeverisë para gati një viti. Ne kemi sugjeruar që edhe tekstet të shkruhen në kontakt me ne. Kjo nuk është mundësuar. Mësues laik por që të jenë shumë të përgatitur, sepse jemi besime të ndryshme dhe nganjëherë edhe kur është thjeshtë historia e besimeve, por edhe kur flasin për historinë e besimeve gjithmonë ka rëndësi pikëpamja e autorit. Nëse është katolik flet nga pikëpamja katolike dhe nëse është mysliman flet nga pikëpamja e myslimanëve. Edhe kjo është e rrezikshme. Edhe përgatitja e teksteve është shumë delikate. Të kemi kujdes që të mos bëhet rast për të krijuar konflikte ose keqkuptime”, theksoi Frendo.