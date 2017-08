Këta janë 100 miliarderët më të pasur në fushën e teknologjisë

Bill Gates vazhdon të kryesojë listën si miliarderi më i pasur i teknologjisë në botë, duke luftuar me konkurrentin e tij, miliarderin e Amazon, Jeff Bezos, i cili ishte për një periudhë shumë të shkurtër personi më i pasur në botë si pasojë e rrites së aksioneve të tij online në korrik të këtij viti.

Gates, bashkëthemelues i Microsoftit, kompania teknologjike amerikane, ka një vlerë prej 84.5 miliardë dollarë, shumë pak përpara Bezos, me 81.7 miliardë dollarë, referuar gjithmonë listës së publikuar nga Forbes “100 më të pasurit në botë në fushën e teknologjisë”.

Mark Zuckerberg, bashkëthemelues i Facebook, është i treti me 69.6 miliardë dollarë, me rreth 16 miliardë më shumë në krahasim me një vit më parë.

Sipas Forbes, për herë të parë, vlera totale e 100 miliarderëve më të pasur të teknologjisë në botë ka tejkaluar shifrën 1 trilion dollarë, një rritje prej 21 për qind krahasuar me një vit më parë.

Miliarderët aziatikë vazhdojnë të rriten në radhët e tyre.

Ma Huateng, i njohur gjithashtu si Pony Ma, Drejtori Ekzekutiv i Tencent, grupi kinez i rrjeteve sociale, ka pothuajse të njejtin nivel rritjeje krahasuar edhe me Z. Zuckerberg dhe Z. Bezos, me një fitim prej 14.7 miliardë dollarë më shumë se një vit më parë. Jack Ma, themeluesi i Alibaba, shitësi kinez online, është emëruar si miliarderi më i pasur i teknologjisë në kontinentin aziatik me një pasuri prej 37.4 miliardë paund, me një rritje prej 11.6 miliardë dollarë nga viti i kaluar.

Nga 100 më të pasurit, 50 janë shtetas amerikanë, duke përfshirë tetë nga 10 më të pasurit.

Tridhjetë e tre janë nga Azia, ku gjysma e tyre jetojnë në Kinë apo Hong Kong. Ndërsa Lei jun, themeluesi i Xiami, prodhuesi i smartfonëve, ishte ai që kishte pësuar më shumë humbje gjatë këtij viti, humbje që llogariten të kenë arritur vlerën 2.9 miliardë dollarë.

Lista e 100 miliarderëve më të pasur në në fushën e teknologjisë