KËSHILLA PËR JETËN: 31 thënie të mençura nga mafiozët e mëdhenj për të pasur sukses

Ata janë të dhunshëm, të pamëshirshëm, kanë shkaktuar me veprimet e tyre shumë fatkeqësi, por nuk mund t‘u heqësh presjen kur bëhet fjalë për sensin e tyre të të bërit biznes. Një gjë është e sigurt, që bosët mafiozë dinë se si të përfitojnë nga veprimet e tyre. Sigurisht që praktikat e tyre, në më të shumtën e rasteve janë të paligjshme, por mafiozët nuk janë konservatore.

Arsyeja e ekzistencës së saj është një dhe e vetme: fitimi.

Si çdo biznes në fund të fundit edhe mafia është pragmatiste dhe në ndryshim të vazhdueshëm për të eksploruar dhe bërë të vetat mundësitë e reja që ofron tregu. Metodat e përdorura nga biznesmenë të mëdhenj e të fuqishëm për të arritur fitime sa më të larta, kanë qenë përdorur prej mafies për një kohë të gjatë.

Ata kanë ecur vetë në jetë dhe disa nga thëniet e tyre mund të na shërbejnë si këshilla në jetë. Tirana Observer ka përzgjedhur 31 prej tyre:

1– Njerëzit e mëdhenj nuk lindin të mëdhenj, bëhen të mëdhenj.

2- Mbaji miqtë pranë… por armiqtë edhe më afër.

3– Një njeri pa armiq është një njeri pa cilësi. Edhe Jezu Krishti kishte armiq.

4– Bota i përket njeriut të duruar.

5- Të gjitha problemet zgjidhen vetë; jepu pak kohë

6- Problemet ekstreme shpesh kërkojnë zgjidhje ekstreme

7- Miqtë nuk janë aq të rëndësishëm sa familja. Mos e ngatërro besnikërinë e miqësisë me lidhjen e gjakut.

8- Problemi me miqtë është sinqeriteti i tyre. Ata do t’iu tradhtojnë nëse ti do ti lësh dhe pastaj do të thonë në fytyrë: “Është thjesht biznes, mos e merr personale”.

9- Një burrë që nuk shpenzon kohë me familjen e tij, nuk është burrë

10 -Edhe një mi mban tre shtigje gati

11- Zoti do të mbrojë, por ti ruaju vetë derisa Zoti ta bëjë.

13- Mbrojtja më e mirë ndaj të pabesëve është tradhtia

14 -Një mijë armiq nuk janë mjaft, një armik i vetëm është. Nuk ka asnjëherë armik “të padëmshëm””

15- Nëse jeni duke kalëruar në një kalë të freskët dhe të shpejtë, mos ndalo, vrapo. Vrapo derisa të zgjasë.

16- Shqiponjat nuk gjuajnë miza.

17 -Në një stuhi lutju Zoti për ndihmë, por ndërkohë kërko edhe për bregun.

18- Ilaçi i mirë është gjithnjë i hidhur.

19- Ai që paguan mirë do të shërbehet mirë.

20- Zhurma e madhe dëgjohet mirë vetëm në largësi.

21- Paratë nuk shkojnë kurrë në burg.

22- Ju mund të bëheni të pasur pa e ditur se si të bëheni i pushtetshëm, por ju nuk mund të bëheni kurrë i pushtetshëm pa para.

23- Hapi i parë për të verbuar dikë, është ta bësh që të hapë sytë.

24- Kur bën një kompromis, ke humbur. Kur dukesh sikur po kërkon kompromis jep një hap afër fitores.

25 –Fati është në anën e të fortit

26- Që paqja të mbretërojë duhet të jesh gjithnjë gati për luftë.

27 –Është më mirë që armiqtë e tu të mbivlerësojnë marrëzitë e tua sesa zgjuarsinë tende.

28 –Pas një fitoreje mprehe thikën tënde.

20- Nuk ka diçka të tillë si para e mirë apo para e pistë. Janë thjesht para.

21- Gjyqtarët, avokatët dhe politikanët kanë licencë për të vjedhur.

22- Nëse ke vullnet, gjithnjë do të kesh një rrugëdalje.

23- Kurrë mos i urre armiqtë. Të ndikon në gjykim.

24- Vetëm miqtë e vërtetë mund të të tradhtojnë.

25- Femrave dhe fëmijëve u lejohet të jenë të pakujdesshëm, por jo burrave.

26- Të jesh njeri i ndershëm është e rrezikshme.

27- Pushteti korrupton ata që nuk e kanë atë.

28- Kurrë mos u bashko me dikë tjetër për të dalë kundër familjes tënde…Kurrë!

29- Ka një kohë për të luftuar, dhe një kohë për të qenë të zgjuar.

30- Gënjeshtrat janë të domosdoshme, kur e vërteta është shumë e vështirë të besohet.

31- Kur i afrohesh shumë diellit, ëndrrat e tua mund të shkrijnë./Tirana Observer/