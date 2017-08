Kërcënoi ish-ministren Nikolla, në pranga autori

Një i ri është vënë në pranga nga policia pasi akuzohet se ka kërcënuar ish-ministren e Arsimit, Lindita Nikolla.

Burime nga policia thanë se sot është arrestuar Armelin Kapinova i njohur edhe me emrin Klemend Zaimi, 33 vjeç.

Mësohet se i riu ka kërcënuar me mesazhe ish-ministren Lindita Nikolla.

Ai është nga Durrësi dhe ish-student në një universitet privat.

Njoftimi i policisë

Specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Durrës bënë të mundur ndalimin e shtetasit në kërkim:

Armelin Kapinova (Kelment Zaimi) 33 vjeç, banues në Durrës.

Shtetasi i mësipërm ka qenë i shpallur në kërkim pasi Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr.482, datë.31.03.2017 e ka dënuar me 6 muaj burg për veprat penale “Kanosja për shkak të detyrës” dhe ”Përdorimi me keqdashje thirrjeve telefonike”, parashikuar në nenet 238 dhe 275 të Kodit Penal.

Për veprime të mëtejshme i’u dorëzua Efektiveve të Policisë Tiranë.