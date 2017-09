 Kendall dhe Rihanna sjellin trendin e vjeshtës

Rihanna është fotografuar duke dalë nga një klub në Londër e veshur me një xhaketë xhinsi dhe pantallona xhins të kombinuara me sandale të kuqe kadife me taka. Kendall ndodhej në Los Angeles e veshur me një xhaketë xhinsi dhe pantallona xhins me një ngjyrë më të çelët. Ajo kishte zgjedhur ta plotësonte look-un e me një palë çizme të zeza. Mund të zgjidhni të preferuarën Riri-n apo Kendall sipas shijes dhe stilit tuaj, por ta dini se vajzat sapo na dhanë një sinjal se xhinsi do të mbizotërojë këtë vjeshtë!