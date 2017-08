Kur dukesha e pëlqyer nga të gjithë, nuk takon diplomatë dhe as nuk i duhet të zbresë me këpucët e saj neutrale me taka, apo platforma, ajo vesh një palë këpucë varke ngjyrë bezhë me të bardhë Bala të markës Sebago.

I ka veshur kur ka shkuar për të lundruar në portin Auckland në Zelandën e Re, në safari në parkun kombëtar Kaziranga në Indi dhe në varkat në liqenin Dalvay në Kanada.

Këto këpucë casual, por të sofistikuara pa lidhëza janë të qepura me dorë dhe janë lëkurë me pjesën e sipërme kamosh për stilin e mokasinave. Ato kanë shuaj rezistentë ndaj rrëshqitjes në çdo lloj moti dhe shtresa prej shkume lateksi në tabanin e këpucës i bën ato të shkëlqyera për ecje me një butësi fiks për princesha.

Ato mund të blihen në amazon.com me çmimin 99 $.