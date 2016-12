Kartolina e bukur e Krishtlindjeve e Jozefina Topallit

Me rastin e ditës së Krishtlindjes, deputetja demokrate Jozefina Topalli ka vendosur të urojë shqiptarët me një foto familjare.

Ish-kryetarja e Parlamentit ka dalë në fotografi me bashkëshortin e saj dhe dy fëmijët, djalin Genar dhe vajzën Megi.

Por familjes nuk mund t’i mungonte një tjetër pjesëtar i rëndësishëm, qeni, i cili është gjithashtu pjesë e kartolinës.

Ish-kryetarja e Parlamentit duket mjaft në formë e veshur me një xhaketë të kuqe dhe një fund bezhë.

Vajza e saj ka zgjedhur gjithashtu që të vishet me një fustan të kuq me rastin e festave. Ndërsa atë e bir janë veshur klasikë me këmishë dhe kollare.