Ish-Zonja e Parë Michelle Obama duket se po e shijon lirinë pas mbarimit të mandatit të dytë të bashkëshortit të saj nga president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Teksa ishte Zonjë e Parë, Michelle na tregonte në çdo dalje publike stilin e pagabueshëm që kishte në veshje. Por tani që edhe vëmendja e mediave është larguar disi nga ata, Michelle ia lejon vetes edhe të vishet si të dojë.

Në pushime me Obamën, plazheve të Spanjës, Ish-Zonja e Parë shfaqet me një fustan të gjatë, por me një të çarë anash. Michelle ka zgjedhur edhe një kanotjere të shkurtër.

Michelle gjithmonë në fakt ka spikatur për format e saj dhe në këtë foto e dëshmon më së miri, që Ish-Zonja e Parë ka një trup për t’u pasur zili. Gjithsesi kaq të zhveshur nuk e kishim parë ndonjëherë Michelle-n.