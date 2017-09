Juventusi tundon Iniestën për t’u bërë Pirlo i tij i ri

Andrés Iniesta mund të përballet me sezonin e tij të fundit te Barcelona.

Sipas të përditshmes sportive italiane “Tuttosport”, Juventusi do të jetë i interesuar për përfshirjen e mesfushorit, pasi kontrata e tij të përfundojë në vitin 2018.

Kapiteni i Barcelonës, i cili ka pasur kritika për punën e tij në ndeshjet e fundit, kishte një performancë të shquar në takimin që kombëtarja e Spanjës mposhti Italinë (3-0) në “Bernabeu” për kualifikueset e Kampionati Botëror 2018. Ai asistoi Isco në golin e tij të dytë dhe ka dhënë 61 pasime të sakta nga 63 përpjekje.

I pyetur për të ardhmen e tij, lojtari pranoi gushtin e kaluar: “Unë nuk kam rinovuar ende. Kam përjetuar shumë ndjenja, nuk e di, por mendoj se ato janë normale. Është një skenar që tre vjet më parë ndoshta kurrë nuk mund ta kisha imagjinuar. Le të themi se unë mendoj për të ardhmen kur nuk e kam bërë më parë.”

Juventusi, në një përpjekje për të forcuar skuadrën e vet, do të tentojë të rrëmbejë Iniesta me parametër zero, siç bëri me Pirlon në vitin 2011, kur ai mbërriti nga Milani, pas gjashtë sezonesh si kuqezi.