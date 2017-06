Jo vetëm Donnarumma, ja 10 tradhtitë më të dhimbshme në botën e futbollit

Historia e futbollit është e mbushur me transferime të diskutuara dhe të diskutueshme. Disa prej këtyre janë zhvilluar në orët e vona të natës, të tjerë në mes të ditës. Por në të dy rastet këto operacione kanë shkaktuar zemërimin e tifozëve, siç po ndodh tani me Donnarumma.

Baggio

Një nga këto “tradhti” të mëdha ka qenë edhe ajo e Roberto Baggio-s. Deri në atë moment ishte simboli i Fiorentina-s, por është shitur tek Juventus pas Italia 1990. Kjo lëvizje ka çuar në përplasje mes dy tifozerive, edhe pse mes dy ekipeve ka pasur gjithmonë një rivalitet të madh. Ka bërë bujë refuzimi i “Bishtalecit Hyjnor” për të ekzekutuar një penallti kundër Fiorentina-s në kampionat.

Ronaldo

Në fillim ka qenë Barcelona, më pas Inter në 1997-ën. “Fenomeni” ishte “Fenomen” deri në momentin kur, për shkak të dëmtimeve kryesisht, është blerë nga Real Madrid. Një lëvizje që nuk është pritur mirë nga tifozët e Barçës. Jo vetëm kaq. Në 2007-ën është transferuar te Milan dhe në derbin kundër Inter ka shënuar dhe ka festuar. Një tradhti e vërtetë për tifozët zikaltër.

Higuain

Juventus ka befasuar Napoli-n duke paguar klauzolën prej 90 milionë euro të Gonzalo Higuain, i cili nuk është menduar dy herë për t’i thënë po “Zonjës së Vjetër”. Një tradhti kjo që akoma i djeg tifozëve të Napoli-t.

Pjanic

Ashtu si me Higuain, Juventus ka paguar edhe klauzolën për të marrë Miralem Pjanic nga Roma. Mesfushori më i mirë i verdhekuqve, ai me këmbët e mira, i cili i ekzekuton goditjet e dënimit si Juninho Pernambucano. Për verdhekuqtë, transferimi i lojtarit më të mirë pikërisht te bardhezinjtë ka qenë një tradhti e vërtetë, e vështirë për t’u gëlltitur.

Figo

Portugezi Luis Figo ka arritur të realizojë një transferim që konsiderohej i pamundur nga ato anë, domethënë kalimi nga Barcelona te Real Madrid. Sigurisht, në tavolinë ishin 70 milionë euro (shumë për atë kohë), por për katalanasit ajo plagë është akoma e freskët. Veçanërisht për shkak të faktit se Figo ka fituar gjithçka ishte e mundur me fanellën e “Los Blancos”, edhe “Topin e Artë”.

Tevez

Transferimi i Carlitos Tevezn nga United te City ka shkaktuar shumë diskutime. I transferuar te “Djajtë e Kuq” në 2007-ën, argjentinasi ka fituar një Champions League (të vetmen në karrierë) me United dhe dy kampionate. Sherret me Cristiano Ronaldo dhe Ferguson e kanë shtyrë të marrë vendimin e bujshëm për t’u transferuar te rivalët e City. Një operacion që është realizuar në 2009-ën dhe që ka kushtuar 30 milionë euro.

Mihajlovic

Dy vite te Roma nga 1992-shi te 1994-a, për të kaluar më pas te Sampdoria. Por tradhtia e Sinisa Mihajlovic ka ardhur më vonë, më saktësisht në 1998-ën kur ka vendosur të kalojë te Lazio, duke u bërë lider i atij ekipi.

Capello

Nuk është aspak e lehtë të kalosh tek Juventus pasi ke drejtuar për 5 vite Roma-n. Këtë ka bërë Fabio Capello, pasi ishte betuar se nuk do të shkonte në Torino për asnjë arsye. Një goditje e dyfishtë për verdhekuqtë, të cilët kanë parë të largohet edhe “Puma” Emerson, lideri i mesfushës, drejt bardhezinjve.

Ganz

“Shënon gjithmonë ai”, shkruanin dhe këndonin tifozët e Inter, duke ndjellë golin e Maurizio Ganz. Por pas dy vitesh me zikaltrit dhe shumë golash, sulmuesi friulan ka kaluar te Milan-i i urryer, duke dhënë kontributin e tij për titullin e fituar në 1999-ën. Nëse nuk është tradhti kjo…

Collovati

Të largohesh nga ekipi pas gjashtë vitesh të kaluar si protagonist dhe ndërsa ky ekip po bie në Serinë B nuk është maksimumi. Tifozët e Milan nuk e kanë harruar atë tradhti të Fulvio Collovati-t. Në 1982-in, i sapo shpallur kampion bote me Italinë, mbrojtësi është larguar nga Milan, me kuqezinjtë që sapo kishin rënë në Serinë B: ka shkuar tek Inter, dhe kjo lëvizje nuk do t’i falet kurrë. Por goli i Hatley, pikërisht kundër Collovati-t, në derbin e 1984-ës, ka qenë një hakmarrje e vogël.