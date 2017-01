Jo çdokush e ka këtë vijë në dorën e tij, ja çfarë do të thotë nëse edhe ju e keni

A jeni ju një nga ata njerëz që kanë këtë vijë të harkuar poshtë gishtit të unazës dhe gishtit të mesit? Kjo vijë e vogël e harkuar disa herë formon një rreth të plotë, ose dy rrathë të ndarë, me vija të vogla. Quhet zakonisht rripi i dashurisë ose rrethi i Venusit.

Përpara se të zhgënjeheni se nuk e keni një vijë të tillë në dorën tuaj, bëni mirë të dini se personat që e kanë këtë vijë janë shumë të ndjeshëm dhe bien me lehtësi në dashuri, e si pasojë, vuajnë shpesh.

Nëse rrethi është i mbyllur, kjo do të thotë se personi që e ka atë do të provojë në jetën e tij një histori fantastike dashurie por edhe zhgënjime të shumta.

Ndaj, nëse ju jeni një nga këta persona “me fat”, nuk duhet t’i konsideroni zhgënjimet në dashuri si ngjarje fatale në jetën tuaj, por më shumë si leksione dhe si mësime, prej së cilave duhet të përfitoni.

Nëse vija e harkuar krijon një gjysmë rrethi, kjo do të thotë se personi do të përjetojë vështirësi në aspektin e dashurisë, në periudha të caktuara të jetës, por do t’i kaloni ato me shumë sukses dhe do të mund të ecni përpara.

Nëse keni dy apo më shumë vija në formë gjysmë rrethi, njëra pranë tjetrës, kjo do tqë thotë se ju jeni njerëz shumë të ndjeshëm dhe tejet emocional