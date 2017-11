Ja si ta mbroni derën e shtëpisë nga të këqijat me energjinë e këtij fatsjellësi të fuqishëm…

Pyetje: Më pëlqen pamja e patkoi sipër derës kryesore dhe jam kurioze të di nëse kjo është një vendosje e saktë sipas rregullave Feng-Shui për shtëpinë. A mundem që ta vendos patkoin në një anë që e sheh nga perëndimi derën kryesore të shtëpisë? A ka rregulla specifike për këtë gjë?

Përgjigje: Përdorimi i patkoit si simbol mbrojtës dhe fatsjellës e ka zanafillën e tij shumë shekuj thellë në histori, ndaj sigurisht që po, është feng-shui që ta mbani në shtëpi.

Patkoi i çeliktë ka një histori të gjatë si një fatsjellës i fuqishëm në shumë vende perëndimore, e në Indi gjithashtu.

Edhe pse nuk është pjesë e feng-shuit tradicional kinez në vetvete, patkoi është me veçanërisht një mbrojtës i fuqishëm nga syri i keq i derës së madhe të shtëpisë. Në shumë raste patkoi vendoset sipër derës, por edhe në ballë të oxhakut.

Patkoi vendoset zakonisht nga ana e jashtme e derës kryesore (dhe sipër saj) si një simbol mbrojtës, por nuk është e thënë që nuk mund të vendoset nga ana e brendshme e derës. Pra, në këtë pikë mund të përdorni gjykimin dhe pozicionin estetik që ju e vlerësoni më mirë që i pështatet dekorit edhe stilit të shtëpisë suaj.

Këto janë tre këshilla të vogla për përdorimin e patkoit si një fatsjellës dhe mbrojtës të shtëpisë suaj:

1) Kërkoni derisa të gjeni një patkua që ka e mbajtur kali të veshur sesa të përdorni një të ri. Një patkua që e ka mbajtur kali është i shkrirë me energji të fuqishme pasi ka qënë mbrojtësi i kalit për një kohë të gjatë. Është i shenjuar gjithashtu me energjinë e kalit – të forcës, shpirtit të lirë të kësaj kafshe të fuqishme dhe aq të pasur me energji simbolike Feng – Shui.

2) Vendoseni patkoin me dy mbaresat me drejtim për nga lart. Ky konfigurim lejon që energjia e mirë të ruhet dhe të mblidhet në vend që të humbet (çka është rasti kur dy mbaresat vendosen me drejtim për poshtë.)

3) Mos e vendosni patkoin e çeliktë asnjëherë sipër një dere metalike. Nëse dera juaj e jashtme/kryesore është metalike, veçanërisht nëse ajo sheh në lindje, është më mirë ta shmangni vendosjen e patkoit sipër saj. Vendoseni diku tjetër, sipër një dritareje të madhe, për shembull.