Ja kush është vajza seksi që do zëvendësojë Marinën tek “Procesi Sportiv”

Xhejmsi Dervishi është vajza gjithë forma që bëri përshtypje në programin “Procesi Sportiv”, pasi u ngrit të kërcente pa asnjë kompleks me një nga futbollistët e ftuar në studio. Ky ishte dhe rasti që të demostronte linjat e saj të rrumbullakosura e të tonifikuara nga ushtrimet intensive në palestër.

Ndërkohë në korridoret e Top Channel po flitet se prania e saj në këtë program të ndjekur të dielave në mbrëmje, ishte jo pa qëllim. Thuhet se Marina Vjollca po përgatitet të largohet për një projekt më të mirë nga ky program, që e prezanton prej vitesh me Edi Manushin. Sipas burimeve afër programit, zëvendësuasja e denjë mund të jetë pikërisht kjo vajzë me bukuri latine, që quhet Xhejmsi Dervishi. Gjatë momentit të kërcimit, Manushi u ul në një nga karriget e studios për ta vëzhguar si duhet Xhejmsin, e për ta shijuar performancën e saj. Nuk munguan ngacmimet që i bëri për jetën e saj privater ku linte të kuptohej sikur ishte në lidhje me një futbollist të skuadrës së WIlaznisë”, fakt që mbeti i pazbuluar.

Ajo është 21 vjeçe, ka mbaruar studimet për Administrim e Politika Sociale. E pyetur për profesionet e ardhshme shprehet për revistën “Story” se, “kam interes në politikë, biznes dhe drejtësi. Sa për pasionet, thotë se e tërheqin shumë sportet ekstreme, ndërkohë që merret rregullisht me aktivitet fizik intensiv. Gjithsesi, për momentin po punon për vazhdimin e masterit në degën e Drejtësisë, dhe hedhjen e hapave për krijimin e biznesit të saj. Pasion të veçantë gjithashtur ka modën dhe botën e medias. Për tru njohur më shumë me Xhejmsin, ju publikojmë fotot e saj, ku tregon linjat e palestruara.