Ja arsyeja përse dritaret e avionit nuk përputhen me rreshtat, s’ka lidhje me sigurinë…

Ju kërkoni një “vend pranë dritares” dhe në vend të kësaj ju gjendeni në atë situatë ku keni përballë gjysmën e një zotërie në dritaren e përparme dhe një hapësirë plastike boshe.

Sado i mrekullueshëm të jetë fluturimi, lavdia e tij zbehet paksa kur nuk mund të shihni nga avioni…

Ju mendoni se do të ishte mjaft e lehtë për t’i sistemuar të gjitha vendet me dritaret në aeroplan, duke garantuar të gjithë një pamje. Arsyeja përse nuk ka dritare, duket qartë se nuk ka të bëjë me sigurinë.

Megjithëse pjesa më e madhe e avionit është e projektuar për ta bërë atë të sigurt për udhëtarët, organizimi i vende për t’u ulur nuk bën pjesë këtu.

Në vitin 2010 RayanAir sugjeroi që avionët të mos kishin fare vende për t’u ulur, që të futeshin sa më shumë pasagjerë të ishte e mundur.

Ruajtja e hapësirës, është i njëjti motiv që fshihet pas futjes fizikisht të sa më shumë vendeve të jetë e mundur në avionë, është arsyeja përse rreshtat nuk përputhen me dritaret.

/The Independent