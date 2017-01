Procesi i ndarjes së dëmshpërblimit të ish të përndjekurve politikë po vijon pa probleme. Konfirmimi vjen nga drejtori i Institutit të Ish të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë, Bilal Kola.

Procesi

Kryetari Kola tha dje në një prononcim për “Tirana Observer” se aktualisht po ndahet kësti i parë dhe i dytë për kategorinë e trashëgimtarëve, ndërkohë që po vijon ndarja e këstit të pestë për kategorinë e ish të përndjekurve politikë që janë ende gjallë. “Sigurisht që për pjesën e mbetur të atyre që nuk do të mund ta mbyllin dëmshpërblimin këtë vit, do të vijohet në janar me buxhetin e ri,” tha Bilal Kola, ndërsa theksoi se nuk ka pasur pengesa në procesin e ndarjes së dëmshpërblimit, as nga zgjedhjet dhe as nga zhvillime të tjera që kanë ndodhur kohët e fundit në Shqipëri.

Ndryshime në shtator

Gjithashtu kryetari Kola bëri të ditur se Instituti është në fazë diskutimesh me ministrin e ri të Mirëqenies Sociale për të prezantuar në shtator disa projektvendime të reja dhe ndryshime të rëndësishme në mbështetje të shtresës së ish të përndjekurve politikë. “Jemi në fazë bisedimesh me ministrin Klosi. Ndryshimet do të jenë pozitive sigurisht në dobi të shtresës së ish të përndjekurve politikë, dhe të drejtës së tyre për dëmshpërblim, por nuk mund ti bëjmë publike pa i konkluduar mes nesh”, tha Kola.