Ish bashkëshortja e Armir Shkurtit martohet me ish deputetin socialist

Psikologia e njohur, Jeta Toçila është martuar me ish-prefektin e Tiranës dhe ish deputetin Taulant Dedja. Veçse emra të njohur, martesa e tyre është një ngjarje paksa e veçantë për publikun, duke qenë që të dy vijnë nga bashkëjetesa të gjata dhe janë prindër nga marrëdhëniet e mëparshme. Jeta, madje ka qenë bashkëshortja e gazetarit të njohur Armir Shkurti.

Megjithatë, sipas ‘Panorama Plus’, asnjëri prej të dyve nuk kishtë vënë më parë unazë në gisht dhe nuk kishte kryer një festë martese, kështu që kjo ngjarje e veçantë ka pasur dhe ekskluzivitetin e herës së parë.

Sipas ‘Panorama Plus’, Jeta dhe Tualanti ishin takuar për herë të parë para 17 vitesh kur ajo ishte gazetare dhe ai në postin e lartë administrativ. Më pas janë rituakuar pas ndarjes nga partnerët dhe mesa duket kanë zbuluar dashurinë.

Taulanti jeton në Kanada dhe sipas burimeve të Panormës, ata do të bashkëjetojnë atje, sapo të plotësojnë dokumentet e bashkimit familjar.

Gjatë kësaj vere, ish-deputeti e ka bërë publike historinë me Jetën duke postuar foto të udhëtimeve dhe takimeve me miq. Me sa duket këta muaj kanë shërbyer për t’ia prezantuar partneren të njohurve, por edhe për të prezantuar historinë në publik.

Jeta, kishte veshur një fustan të bardhë të thjeshtë dhe një kapele të punuar nga motra e saj kostumografe, Dr. Merita Toçila. Ata janë celebruar në zyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës.

Psikologia ka ndryshuar statusin dhe mbiemrin.