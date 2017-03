Irma Libohova denoncon publikisht personin që nuk e pagoi: Ky që shihni në foto më mashtroi

Këngëtarja e njohur Irma Libohova, ka shpërndarë një status në Facebook përmes të cilit denoncon publikisht personin që nuk i ka shlyer detyrimin që ka ndaj saj.

Irma shkruan se personi me emrin Ari Kasapi nuk e ka paguar pas koncerteve që këngëtarja ka mbajtur nën organizimin (apo ftesën) e tij.

Statusi i këngëtares

“Miq të dashur! Unë kam vendosur të bëj publik një fenomen që jo rralle i ka ndodhur artistëve. Pasi organizatorët e koncerteve propozojnë artistët për festa të ndryshme, lidhen me ca fjalë të cilave duhet tu qëndrosh korrekt. Ata njerëz që më njohin dhe kanë pasur punë me mua, mund të dëshmojnë korrektesën time ekstreme. Mirepo jo gjithmonë gjerat shkojnë kështu me palën tjetër. Pasi udhëtojmë me mijëra km e shkojmë në ditën që duhet, në orën që duhet, në vendin që duhet dhe pasi publiku argëtohet, e ne bashkë me ta, në fund kontraktuesi duhet të shlyejë detyrimet. Me personin që shihni në foto nuk ka ndodhur kështu. Ky është Ari Kasapi, që në Facebook ka emrin “Koncerte ne ishujt greke”. Pasi e kam njoftuar me disa mesazhe që të përmbushë detyrimin e mbetur nga puna e kryer, ky zotëri nuk më ka kthyer asnjë përgjigje.

Në 45 vite karrierë jam përpjekur të marr përgjegjësitë e duhura profesionale, shpesh dhe me sakrifica, prandaj dhe sjellje të këtij lloji nuk i duroj e as nuk i toleroj. Ju bëj thirrje miq, artistë, kolegë e ju publiku im, që të shpërndani këtë post, në mënyrë që askush në asnjë profesion të mos jetë viktimë e këtij fenomeni. Ju faleminderit!’