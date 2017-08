Ilir Daja: Triumfuam ndaj një lideri të futbollit në Ballkan

Është pa asnjë dyshim trajneri Ilir Daja, regjisori i kualifikimit historik të skuadrës së Skënderbeut për në fazën e grupeve të UEFA Europa League, duke thyer rekordin, me kalimin e plot katër tureve eliminatore.

Dhe gjithçka të finalizuar përballë Dinamo Zagreb, në inferioritet numerik për 15 minuta, falë golit dhe rezultatit të shënuar në Zagreb të Kroacisë. Gjithsesi, vetë trajneri Daja, preferon që të gjitha meritat t’ja atribuojë skuadrës dhe futbollistëve, që kanë përballuar në mënyrën më të mirë të mundshme jo vetëm garën sportive, por edhe atë me emocionet.

“Janë lojtarët që ka në përbërje Skënderbeu, nga Shehi e të gjithë me radhë, pa veçuar asnjërin, me kualitetet që kanë janë në gjendje të përballojnë këto emocione, me stadiumin plot me tifozë nga e gjithë Shqipëria.

Arritën të ekuilibrojnë emocionet. Bëmë një ndeshje shumë të mirë, pa harruar që kishim përballë një nga ekipet më të mira në Ballkan, por kur ke në ekip lojtarë të tillë si ne, puna është më e lehtë. Të gjitha meritat shkojnë për çunat, për gjithçka kanë bërë në këto katër ture.

Kemi luajtur si të barabartë si në transfertë edhe sot. Nuk ka pushime. Të hënën nis stërvitja dhe përgatitjet për kampionatin. Tani duhet të përfaqësohemi me performancë të mirë edhe në kampionat, pas kësaj arritje”, deklaroi trajneri i skuadrës së Skënderbeut, Ilir Daja.