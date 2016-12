I kritikoi këngën, Eneda Tarifa i kthen reston Linda Halimit: Bota “portokall”…

Këngëtarja Eneda Tarifa ka marrë “hakun” me fituesen e Festivalit të këtij viti në RTSH, Linda Halimi.

Nëpërmjet një statusi në Facebook, Eneda ironizon Lindën duke përdorur pikërisht fjalët qe Linda tha një vit më parë për këngën e Eneda Tarifës.

Eneda ishte konkurrente në Eurosong me këngën “Përrallë” dhe u kritikua nga Linda Halimi me arsyetimin se njerëzit janë lodhur me këngë dramatike, vajtuese, depresionuese, por duan ritëm, relaks e kënaqësi.

Statusi i Eneda Tarifës:

Mos erdhi gje koha te te kthej statusin e vjetshem e dashur Linda? Bota – “portokall”.

(Ketu perjashtoj vetem Klodjan Qafokun dhe Geri Xharin. Ky status nuk ka lidhje me ta).

“Njerëzit janë lodhur nga këngët vajtuese, dramatike, britma!! Jetojmë në një kohë ku duam ritëm, meqë na kanë mbytur hallet e jetes, dhe duam relaks, kënaqësi, të harrojmë hallet!

Mjaft më me këngë depresive!!! U bëmë bajat jo për gjë… !!! Sikur na ka ngec disku në replay! Mirë kaq kisha. Shëndet për të gjithë”.

Postimi i Lindës një vit më parë: