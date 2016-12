HOROSKOPI për vitin 2017 i shenjës së Virgjëreshës: Nga paratë dhe fati tek shëndeti, puna dhe dashuria

Të lindurit nën shenjën e Virgjëreshës janë zakonisht njerëz me shumë respekt për punën. Kjo 2017 do të sjellë pikërisht në sektorin e punës lajme interesante, sidomos në fillimit të vitit që parashikohet shumë intensiv dhe pozitiv.

Alternimi i uljeve dhe ngritjeve që regjistrohet këtë vit si në drejtimin profesional dhe atë sentimental do të sjellë një farë lodhjeje gjatë fundit të pranverës. Për të rikuperuar do të jenë të nevojshme pushimet e qeta. Vetëm kështu mund të mund të përballoni muajt e fundit të vitit.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Edhe për Virgjëreshën kjo 2017 do të jetë pozitive sidomos gjatë gjysmës së parë të vitit. Megjithatë momentet negative do të jenë gjithnjë prezente. Edhe pse nuk mund të flitet për periudha më të mira dhe më të këqija, Virgjëresha e 2017-ës duhet të përballet me një sërë të papriturash si në punë ashtu dhe në drejtimin sentimental, sidomos gjatë pjesës së parë të vitit. Megjithatë pikërisht nga kjo pjesë e parë e vitit do të vijnë edhe kënaqësitë më të mëdha, prandaj nëse i vëmë në peshore mund të themi se aspektet pozitive do të jenë më të shumta.

Dashuria për beqarët

Ata që janë në kërkim të shpirtit binjak mund të mbështeten te Marsi dhe Afërdita në shenjë gjatë periudhës verë-vjeshtë. Dimri dhe pranvera, edhe pse parashikohen takime shumë interesante, do të dominohen nga puna duke mos i lënë kohë jetës sentimentale.

Dashuria për çiftet

Dimri dhe pranvera do të jenë të qëndrueshme, por të kushtëzuara nga një impenjim më i madh profesional që do t’i lërë pak hapësirë jetës private.

Prania e Saturnit në shenjë gjatë verës do ju japë qëndrueshmëri në marrëdhënie, të cilat do të gjallërohen akoma më shumë gjatë verës falë hyrjes së Marsit dhe Afërditës në shenjë, dy planetë që stimulojnë dashurinë dhe pasionin në kostelacionin ku ndodhen.

Kombinimet me shenjat e tjera

Zhytja e thellë në punë do ju izolojë më shumë. Qasjet më të mira do të jenë në ambientin e punës në veçanti me Binjakët me të cilët do të ndani pasionin dhe interesat për projekte të reja dhe stimuluese.

Nga pikëpamja sentimentale të lindurit në shenjën e Virgjëreshës mund të krijojnë lidhje të qëndrueshme edhe pse ndonjëherë konfliktuale me një tjetër Virgjëreshë, me Demin, Peshoren dhe Akrepin.

Parashikimet për punëtorët

Të lindurit në shenjën e Virgjëreshës do të kenë punë intensive gjatë pjesë së parë të 2017-ës. Mundësitë për ndryshime në zyrë ose në ndërmarrje janë të shumta, dhe kjo mund të sjellë shtimin e turneve të punës. Megjithatë ajo që do të bëhet mirë do të vlerësohet jo vetëm nga yjet që do të sjellin një verë argëtuese dhe relaksuese por edhe nga eprorët.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Nëse jeni në kërkim të punës do të gjeni atë pozicion që kënaqë plotësisht nevojat tuaja. Megjithatë jo gjithnjë realizimi i një ëndrre bëhet aq thjesht si në një film. Fillimi i një pune të re duhet të shënjohet nga shumë përkushtim.

Paratë dhe fati

Shenja e Virgjëreshës do të jetë e vetmja që duhet t’i kushtojë më shumë rëndësi financave sidomos nëse jeton në familje. Në pranverë duhet të organizoni buxhetin, për shkak të shpenzimeve të parashikuara gjatë sezonit të pushimeve. Me siguri nuk do të jetë aspekti më i favorizuar.

Më mirë do të jenë beqarët që mund të menaxhojnë ndryshe të ardhurat dhe shpenzimet. Fati do të ketë luhatje të lehta për shenjën e Virgjëreshës, prandaj mos u mbështesni te fati për të zgjidhur ndonjë problem ekonomik.

Udhëtimet

Të lindurit në shenjën e Virgjëreshës duhet të fokusohen tek pushimet rigjeneruese gjatë verës. Nuk këshillohen udhëtimet gjatë pjesës së parë të vitit, të cilat janë ekskluzivisht për punë.

Shëndeti

Relaks dhe argëtim është kryefjala e këtij viti për shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Në një periudhë që parashikohet e lodhshme dhe impenjative në shumë pikëpamje do të jetë e rëndësishme të mësoni të shkëputeni. Të largoni mendjen nga tensionet do ju bëjë shumë mirë.