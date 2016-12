HOROSKOPI për vitin 2017 i shenjës së Luanit: Nga paratë dhe fati tek shëndeti, puna dhe dashuria

Për shenjën e Luanit yjet parashikojnë një 2017 të suksesshme përsa i përket marrëdhënieve ndërpersonale. Shumë prej këtyre marrëdhënieve do të sjellin shumë mundësi të shkëlqyera edhe në sektorin profesional, sidomos gjatë vjeshtës. Gjatë kësaj stine, do të verifikohen disa ndryshime pozitive që do të përfshijnë edhe punën. Dielli do të favorizojë kapërcimin e vështirësive, të cilat edhe pse do të jenë të rralla do t’i hasni këtë 2017-të.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Këtë vit mund ta keni të vështirë të përcaktoni se cilat janë prioritetet dhe objektivat. Duke mos ditur se në cilin drejtim duhet të fokusoheni, do ta gjeni veten të hallakatur për të çuar përpara shumë interesa njëkohësisht, dhe kjo do të thotë një shpërdorim i madh energjish. Nga pikëpamja e marrëdhënieve, prej muajit marsi do të realizoni shumë takime dhe do ju paraqiten mundësi që çojnë në rilidhjen e miqësive të vjetra, por edhe në krijimin e të rejave. Pranvera është një nga periudhat më produktive, edhe nga pikëpamja profesionale. Ndërsa në vjeshtë intensiteti i punës do të bëjë që të humbni kontaktet me personat që ishin pjesë e jetës së Luanit gjatë verës.

Dashuria për beqarët

Jupiteri u sjell të lindurve në shenjën e Luanit një sërë mundësish që duhen kapur fluturimthi, si në fushën profesionale, por sidomos atë sentimentale. Beqarët mund të përfitojnë nga alegria dhe dëshira për jetë sociale që do të jenë tipar i Luanit këtë 2017-të. Mes të tjerash ardhja e Afërditës në shenjë gjatë periudhës së verës do të favorizojë njohjet e reja, për një verë të mbushur me pasion. Kujdes, kthimi i Saturnit në shenjë gjatë muajit shtator do t’i vështirësojë pak gjërat.

Dashuria për çiftet

Ata që jetojnë në çift duhet t’i bëjnë llogaritë dyfish këtë 2017-të: nga njëra anë është dëshira për jetë sociale dhe nga ana tjetër, nevoja për qetësi. Për këtë arsye, për të mos hasur probleme në bashkëjetesë është e rëndësishme t’i jepni hapësire daljeve me miqtë, si në çift ashtu dhe vetëm, por pa harruar momentet e intimitetit. Vera do të arrijë të rindezë pasionin që mund të gjejë më shumë hapësirë gjatë pushimeve. Në vjeshtë kthimi në përditshmëri mund të sjellë një moment tjetër të nderë edhe pse më pak evident se ai i fillim-vitit.

Kombinimet e shenjave

Luani është zakonisht një shenjë autoritare që arrin të shkojë mirë me të gjithë edhe pse ka një farë dominimi mbi njerëzit. Kjo 2017 sheh shenjën e Luanit shumë të gjallë dhe alegro, karakteristikë që do të shihet në shumë marrëdhënie që në vite te tjera mund të kishin evoluar në mënyra të tjera. Me Dashin në veçanti Luani do të jetë në gjendje të ndërtojë raporte të rëndësishme dhe afatgjata sidomos nëse lindin në verë.

Parashikimet për punëtorët

Edhe puna duhet të planifikohet në një mënyrë që të përqendroni impenjimit më të rëndësishme gjatë periudhës së pranverës dhe verës. Ata që kanë ditur “të mbjellin” mirë gjatë verës do të dinë të “korrik” në muajit e fundit të vitit. Do të shfaqen disa mundës të cilat nuk duhet t’i shpërdoroni, sepse mund të sjellin një përmirësim të pozicionin tuaj profesional.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Ata që janë në kërkim të një eksperience të parë pune mund të fokusohen pa dyshim në punët sezonale, në veçanti ato verore. Pikërisht në këtë periudhë të vitit yjet do të jenë më të favorshëm ndaj çdo lloj aktiviteti. Periudha më e mirë për të nisur një aktivitet është fillimi i vitit. Edhe pse mund të duket e vështirë, në këtë kohë aktivitetet do të kenë evoluime interesante dhe në fund të vitit do të merrni më shumë kënaqësi.

Paratë dhe fati

Përsa i përket financave Luani mund të mbështetet në mundësitë që vijnë në fund të vitit. 2017-a hapet me disa vështirësi, të cilat do të zgjidhen në një kohë të shkurtër. Kjo ju mundëson të shijoni pushimet dhe të qëndroni në pritje të lajmeve të bukura që do të sjellë fundi i vitit. Kur flitet për fatin, Luani e di që nuk është një nga shenjat që e kanë me bollëk. Pavarësisht kësaj edhe për të lindurit e kësaj shenje 2017 do të sjellë diçka. Megjithatë që të përfitoni nga fati duhet të dilni dhe të mos nënvlerësoni asnjë mundësi.

Udhëtimet

Për 2017-ën yjet e sugjerojnë Luanin që të lëvizë dhe t’i dedikojë një pjesë të verës udhëtimeve në toka ekzotike. Në këtë mënyrë mund të rigjeni ekuilibrin për të përballuar vjeshtën që nuk do të fillojë në mënyrën më të mirë, por që falë energjive të akumuluara gjatë verës mund të vijojë në mënyrën e duhur.

Shëndeti

2017-a do të jetë një vit inkurajues për shëndetin. Viti i shkëlqyer për t’u rikthyer në formë, t’i dedikoheni mirëqenies dhe bukurisë fizike. Do të merrni rezultate të shkëlqyera nga sforcimet tuaja dhe do të ndjeheni të inkurajuar të bëni gjithnjë më shumë dhe më mirë.