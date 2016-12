HOROSKOPI për vitin 2017 i shenjës së Gaforres: Nga paratë dhe fati tek shëndeti, puna dhe dashuria

Shenja e Gaforres udhëhiqet nga Hëna, që këtë vit do të ndikojë më shumë se zakonisht në karakterin emotiv dhe të ndjeshëm të kësaj shenje. Pikërisht kjo ndjeshmëri e lartë nuk do të lejojë të lindurit e kësaj shenje të shijojnë plotësisht këtë 2017-të, që do të jetë një vit i mbushur me pengesa sidomos në sektorin profesional. Më i qetë do të jetë sektori sentimental dhe ai i miqësisë që karakterizohet nga më shumë energji pozitive.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Në 2017-ën Gaforrja do të ketë alternime të vazhdueshme të momenteve pozitive sidomos në marrëdhëniet shoqërore dhe momente të tjera më të vështira në veçanti përsa i përket punës. Megjithatë jo për këtë Gaforrja duhet të dorëzohet. Përkundrazi, në fillim të vitit do të jetë e rëndësishme të impenjohet shumë në fushën profesionale për të marrë vlerësimin e eprorëve. Momente të vështira do të hasen edhe në fundin e vitit. Shumë më pozitiv do të jetë sektori i dashurisë. Praktikisht gjatë gjithë vitit do të keni marrëdhënie të qëndrueshme dhe të sinqerta.

Dashuria për beqarët

Beqarët do të kenë mundësi të ndryshme për të realizuar ëndrrën e tyre në dashuri, sidomos në periudhat e pranverës dhe verës gjatë të cilave mund t’i dedikohet një jete sociale intensive. Megjithatë nuk duhet të mendoni se bëhet fjalë për histori pasionante, por për takime romantike të karakterizuara nga ndarja e interesave të përbashkët.

Dashuria për çiftet

Ata që janë çift do të kenë një 2017 të qetë, sidomos gjatë pjesës së parë të vitit. Kjo situatë do të sjellë një rimëkëmbje të rëndësishme si të jetës në çift dhe të jetës sociale që në dimër dhe gjatë fillimit të pranverës ishte lënë mënjanë për shkak të dembelizmit. Siç ndodh shpesh, pranvera do të zgjojë ndjenjat, por edhe dëshirën për të përjetuar plotësisht të gjitha mundësitë e ofruara nga miqtë dhe të afërmit.

Kombinimet me shenjat e tjera

Gaforrja ka aftësinë të gërshetojë marrëdhëniet ndërpersonale me të gjitha shenjat. Gjatë 2017-ës parashikohen bashkëpunime interesante me shenjën e Demit. Edhe përsa i përket jetës në çift të vetmit që do të dinë të bëjnë për vete shenjën e Gaforres do të jetë Demi.

Parashikimet për punëtorët

Kryefjala e këtij viti është: Asnjë punë në shtëpi. Impenjimet profesionale do të jenë të shumta dhe shpesh mund të hasni probleme që edhe pse nuk janë të rënda me siguri do të sjellin ngadalësime dhe nuk do ju lejojnë të respektoni programet. Dhe nëse mendoni ta vazhdoni punë në shtëpi, yjet nuk ua këshillojnë: Shtëpia këtë vit është vetëm për familjen.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Kërkimi i punës për të lindurit në shenjën e Gaforres do të jetë pak i frytshëm në fillim të vitit, por më me fat duke filluar nga dhjetëditëshi i dytë i prillit. Si për ata që kërkojnë punë sezonale dhe ata që kërkojnë një aktivet më afatgjatë, mund të mbështeten tek pozitiviteti që kjo shenjë merr në pranverë. Favorizohen edhe aktivitetet sipërmarrëse.

Paratë dhe fati

2017 do të jetë një vit i qetë edhe përsa i përket financave: luhatjet e vogla nuk do të ndikojnë shumë në ekonominë e përditshme. Gaforrja do të jetë protagonist i një vitit shumë të qetë që nuk sheh zhvillime të mëdha. Ata që pëlqejnë të luajnë dhe të tentojnë fatin nuk do të kenë sukses, por nuk do të kenë as humbje të mëdha.

Udhëtimet

Edhe pse pranvera dhe vera parashikohen si periudha ku Gaforrja do të ketë më shumë mundësi për njohje dhe për të jetuar pa shqetësime, yjet sugjerojnë të mos ndërmerrni udhëtime të gjata dhe të largëta por të zgjidhni pushime të qeta dhe çlodhëse.

Shëndeti

Ushqimi i tepërt dhe emocionet e tepërta do të jenë pika juaj e dobët. 2017-ta do të jetë një vit impenjativ kështu që mos lini pas dore shëndetin dhe përpiquni të jini të ekuilibruar shpirtërisht dhe fizikisht.