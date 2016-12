HOROSKOPI për vitin 2017 i shenjës së Demit: Nga paratë dhe fati tek shëndeti dhe dashuria

Kjo shenjë e horoskopit zakonisht karakterizohet nga një temperament i përgjegjshëm dhe shumë i besueshëm. Karakteristika të tilla ndikohen sidomos nga Afërdita që drejton shenjën e Demit dhe ndikon në çështjet kryesore të jetës së tij.

Për këtë 2017, shenja e Demit do të ketë një fillim viti të shënjuar nga një intensitet i lartë pune, që fillimisht do të sjellë ndonjë telash, por që do t’i shijoni frytet pas muajit qershor. Gjatë vitit marrëdhëniet ndërpersonale do të jenë shumë të mira me pothuajse të gjitha shenjat e Zodiakut.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

2017 e Demit nuk do të karakterizohet nga periudha që mund të përkufizohen si më të mirat, apo më të këqijat, por do të ketë një ecuri me tendencë pozitive, e karakterizuar tek-tuk nga pengesa të vogla. Megjithatë, nuk është asgjë e rëndë, edhe pse mund të shfaqen periudha ku karakteri gazmor i Demit do të zbehet nga përqendrim i lartë për të kapërcyer këto pengesa.

Kjo do të bëjë që të largoheni paksa nga personat e afërt. Por, më mirë evitoni këto lloj gabimesh, duke qenë se pikërisht personat e afërt do të jenë ata që do të lejojnë kapërcimin e pengesave në mënyrë më të shpejtë.

Dashuria për beqarët

2017-a do të jetë një vit shumë interesant nga pikëpamja e njohjeve. Beqarët mund të gjenden në marrëdhënie shumë intensive që më vonë mund të rezultojnë në një marrëdhënie afatgjatë.

Nëse Demi do të ketë nevojë për më shumë liri, sidomos gjatë periudhës së verës, atëherë mos u shqetësoni sepse njerëzit që do të njihni gjatë verës mund të rishfaqen edhe në vjeshtë. Zgjedhja për të vazhduar apo jo këto frekuentime, ju përket juve.

Dashuria për çiftet

Ata që jetojnë në çift do të kenë stabilitet gjatë periudhës së dimrit (fillim-viti) falë pozicionit të veçantë të yjeve që pasqyrohet në jetën në çift.

Intensiteti i raportit dhe mirëkuptimi që do të keni me partnerin në këtë periudhë të parë të vitit, do të jenë të një niveli të lartë dhe do ju lejojnë të kapërceni problemet që mund të jenë shfaqur në fund të 2016-ës. Vera do të sjellë shqetësime të vogla në familje, me partnerin, ose me të afërm të tjerë.

Fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës do të jenë periudhat më të mira për të rigjetur harmoninë dhe të rijetoni dashurinë e pjesës së parë të vitit.

Kombinimet e shenjave

Nuk ka dyshime që këtë vit Demi do të ketë marrëdhënie shumë të mira pothuajse me të gjitha shenjat, por vetëm me disa mund të ketë bashkëpunime profesionale të gjata, apo histori dashurie që mund të evoluojnë në diçka më të rëndësishme se sa një takim sporadik.

Përsa i përket punës në veçanti kjo 2017-të mund të sjellë bashkëpunime të shkëlqyera me shenjën e Peshores dhe të Ujorit. Ndërsa përsa i përket dashurisë, do të keni qasje të mrekullueshme me shenjën e Akrepit, Demit dhe Gaforres.

Parashikimi për punëtorët

Puna në këtë 2017 parashikon ulje dhe ngritje. Pavarësisht se aktiviteti vazhdon jo gjithmonë mund të merren përgjigje të kënaqshme nga ambienti i punës, edhe nëse keni praninë e Afërditës.

Vetëm nga fundi i prillit mund të keni një periudhë më me ngjyra nga pikëpamja e rezultateve dhe nëse do të ketë një rënie të lehtë të forcave gjatë vjeshtës, fundviti do të mbyllet me suksese, edhe financiare.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Që në fillim të vitit, Afërdita do të kalojë në shenjën e Demit duke sjellë ulje dhe ngritje në të gjitha aspektet, nga ato sentimentale, deri te ato profesionale.

Pikërisht për këtë, ata që janë në kërkim të një pune nuk mund të presin për këtë 2017 një periudhë të favorshme, por periudha të luhatshme pak a shumë të favorshme në varësi të periudhës së vitit.

Kjo ecuri me luhatje do t’i interesojë si atyre që janë në kërkim të punës së parë dhe atyre që duan të bëjnë ndryshime në sferën profesionale.

Paratë dhe fati

Financat si çdo aspekt tjetër i jetës së Demit, gjatë kësaj 2017-e do të karakterizohen nga luhatje pothuajse gjatë gjithë vitit. Megjithatë, bëhet fjalë për luhatje të lehta. Nuk parashikohen “tronditje” financiare as në anën pozitive dhe as atë negative.

Ata që dëshirojnë të vënë baste apo të luajnë këtë 2017 duhet të kenë shumë kujdes, sepse edhe fati është me luhatje.

Asgjë nuk është e sigurt dhe në të njëjtën ditë mund të keni mundësinë të fitoni dhe menjëherë më pas të humbni gjithçka. Prandaj më mirë mos e ekzagjeroni në asnjë sektor, por sidomos në rast fitoreje, arkëtoni menjëherë paratë.

Udhëtimet

Ajo që me siguri është diçka pozitive për shenjën e Demit në 2017-ën është mundësia për të udhëtuar. Qoftë për pushimet dimërore apo edhe ato veroret, do të ndjeheni plotësisht të lirë sepse udhëtimet do të jenë karakteristika dominuese e pushimeve të Demit në këtë vit të ri.

Energjitë e rinovuara do të shërbejnë për të përballuar më mirë provat e këtij viti kaq të veçantë.

Shëndeti

Vit shumë i mirë për shëndetin tuaj. Do të riktheheni në formë dhe do të mësoni të kujdeseni për mirëqenien tuaj çdo ditë, duke praktikuar sport, apo duke ndjekur dietën e duhur. Rezultatet e përpjekjeve tuaja do të jenë të dukshme.