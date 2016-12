HOROSKOPI për vitin 2017 i shenjës së Akrepit: Nga paratë dhe fati tek shëndeti, puna dhe dashuria

2017-ta paraqitet për Akrepin me shumë përfitime: Viti do të jetë i mbushur me aktivitete profesionale, i pasur me aventura dhe njohje të reja. Planeti që dominon këtë shenjë është Plutoni që do ju lejojë të kaloni një sërë pengesash, duke garantuar arritjen e të gjitha objektivave që keni paracaktuar.

Të mbushur me energji pozitive, të lindurit e kësaj shenje do të kenë mundësinë të përjetojnë një seri të gjatë marrëdhëniesh ndërpersonale, që do të sjellim ngjarje të reja si në fushën e marrëdhënieve dhe atë profesionale.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Fillimi i 2017-ës do të karakterizohet nga një energji e lartë që do ju lejojë të përballoni sa më mirë pengesat që mund të shfaqen si në punë edhe në raportet me partnerin.

Gjatë gjithë vitit aspektet pozitive do të jenë në rritje edhe pse nuk do të mungojnë problemet, në mënyrë të veçantë gjatë periudhës së vjeshtës. Kënaqësi të mëdha do të merrni në të gjitha fushat.

Dashuria për beqarët

Pozitiviteti që karakterizon 2017-ën do të japë frytet e tij në fushën sentimentale. Akrepi është shenja më pasionante e horoskopit prandaj mund të merrni me mend sa e lehtë do të jetë të gjeni një person me të cilin të ndani jetën tuaj për periudha të gjata.

Sidomos në verë Akrepi do të dijë të përdorë hijeshinë e tij për të rënë në sy dhe të krijojë marrëdhënie të reja.

Dashuria për çiftet

Ata që kanë një marrëdhënie të qëndrueshme duhet të presin nga ky vit një forcim të mëtejshëm të marrëdhënies, sidomos pas pushimeve.

Akrepi është shumë pasionant, por as ëmbëlsia dhe butësia nuk i mungojnë, kështu që do të dijë t’i përdorë këto “armë” me një partner që i jep siguri. Në disa periudha të caktuara është e rëndësishme të kini durim dhe të prisni partnerin, i cili jo gjithnjë arrin të qëndrojë pas vullkanit Akrep.

Kombinimet me shenjat e tjera

Akrepi ka aftësinë të shkojë mirë me të gjitha shenjat, por këtë duhet ta dojë me të vërtetë. Edhe pse është në gjendje të ndezë pasionin me të gjithë, ndërtimi i një marrëdhënie afatgjatë në ccift mund të jetë e vështirë.

Gjatë 2017-ës do të shfaqen shumë mundësi për të krijuar raporte të gjata me Demin, Peshqit, Binjakët dhe Virgjëreshën. Edhe me Akrepin mund të keni shumë shanse, por vetëm nëse ka dialog të vazhdueshëm.

Parashikimet për punëtorët

Siç e thamë më lartë Akrepi karakterizohet nga forca e vullnetit dhe pikërisht për këtë dhe falë energjive pozitive që do të merrni gjatë vitit, do të arrini të çoni deri në fund një sërë projektesh profesionale shumë interesante që do ju lejojnë të përmirësoni pozicionin tuaj në punë.

Megjithatë jo gjithmonë rrugëtimi profesional do të jetë një fushë me lule, parashikohen edhe momente të vështira dhe komplekse që edhe pse do të kapërcehen në mënyrë brilante, do ju konsumojnë energji.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Për ata që janë në kërkim të një pune, mundësitë janë të shumta, sepse kjo shenjë do të dijë të bëjë gjithçka derisa të gjejë atë që realisht kërkon.

Mundësitë më të mira për punë do të vijnë në muajt e parë të vitit dhe në muajt e vjeshtës. Ata që kërkojnë një punë sezonale do të kenë shumë mundësi për ta gjetur, sidomos pranë lokaliteteve bregdetare.

Paratë dhe fati

Akrepi është gjithnjë shumë i kujdesshëm në administrimin e financave dhe këtë 2017 do të dijë të menaxhojë shumë mirë të ardhurat dhe shpenzimet. Sido që ta keni jetën, vetëm, në familje apo me partnerin, do të keni mundësi të përmirësoni gjendjen tuaj ekonomike.

Nga ana tjetër, të lindurit e kësaj shenje kanë qenë gjithnjë me fat, por fati do të shfaqet më shumë në jetën e përditshme dhe rrallë herë në lojë, apo në sektorë të tjerë ku për të fituar është mjaft i rëndësishëm fati.

Udhëtimet

Akrepi është një shenjë shumë kureshtare dhe pëlqen udhëtimet dhe aventurat. Për të çdo moment është i mirë për t’u nisur në udhëtim dhe të zbulojë botë dhe mënyra të reja të të jetuarit. Gjatë këtij viti, beqarët do të organizojnë disa udhëtime, do të njihni persona dhe vende të ndryshme.

Për ata që janë çift më mirë zgjidhni udhëtimet më pak aventureske, por tërheqëse: kryeqytete evropiane, apo plazhe të famshme.

Shëndeti

Do të jeni shumë të kujdesshëm….por jo ndaj vetes. Ndoshta e keni harruar se edhe ju jeni qenie njerëzore dhe keni nevojë për të njëjtat përkedheli dhe vëmendje që me aq bujari ua dhuroni personave të afërt.

Duajeni më shumë veten dhe kujdesuni më shumë për trupin tuaj. Mirëqenia kërkon vëmendje të vazhdueshme për trupin dhe për ekuilibrin shpirtëror.