Horoskopi, e shtunë 17 qershor 2017

Dashi

Jeta në çift nuk do jetë aspak e qëndrueshme gjatë kësaj dite dhe ju do e keni mendjen tek disa persona të tjerë. Tregohuni më të sinqertë dhe jepini fund lidhjes nëse ndjenjat ju janë ftohur. Beqarët duhet të tregohen të rezervuar me personat që do takojnë edhe pse do iu pëlqejnë së tepërmi. Influenca e planetëve do jetë kontradiktore për sektorin e financave. Kujdes.

Demi

Do e mbroni shumë jetën tuaj në çift sot dhe nuk do lejoni askënd t’ua prishe harmoninë. Gjithçka do shkojë më së miri dhe emocionet do jenë të shumta. Beqarët i pret një takim i papritur dhe impresionues. Jeta juaj do ndryshojë tërësisht dhe nuk do ndiheni më vetëm. Nëse po prisni të keni përmirësime financiare, duhet të shmangni shpenzimet e kota.

Binjakët

Ditë plot diell kjo e sotmja për jetën sentimentale të çifteve. Shtojini edhe pak më tepër dozat e fantazisë dhe do e shihni që do futeni në një botë tjetër. Për beqarët priten disa ndryshime në jetën sentimentale, megjithatë hapat duhen hedhur me kujdes. Të ardhurat materiale do kenë goxha përmirësime. Bëni ndonjë shpenzim të vogël, por pa e tepruar.

Gaforrja

Jeta juaj në çift do jetë e qetë dhe mjaft e bukur sot. Si ju ashtu edhe partneri/ja do bëni disa lëshime dhe nuk do i mbani inat njeri-tjetrin. Në dashuri toleranca është një pikë e fortë. Jupiteri nga ana tjetër do jetë planeti që do iu sjellë fat beqarëve. Shfrytëzojini mundësitë që do iu jepen. Kujdes me shpenzimet.

Luani

Ju që jeni në çift nuk duhet të bëni plane afatgjata, por t’i merrni gjërat ashtu si t’iu vijnë. Takimet e beqarëve do jenë të pakta, por mjaft interesante. Shfrytëzojeni këtë mundësi për t’i njohur më mirë personat që keni pranë sepse dikush do jetë i përshtatshëm për ju. Në planin financiar kujdes me shpenzimet nëse doni të shmangni problemet.

Virgjëresha

Çdo problem që keni pasur në çift do zgjidhet gjatë kësaj dite dhe do e shihni me optimizëm të ardhmen. Do ndiheni të qetë dhe më të gëzuar se kohët e fundit. Beqarët do kenë takime të shumta, por asnjeri nga personat nuk do i bëjë t’iu rrahë zemra fort. Neptuni do iu nxitë të mos tregoheni aspak të kujdesshëm me shpenzimet dhe situata financiare do jetë delikate.

Peshorja

Pasioni në çift do shumëfishohet gjatë kësaj dite. Nuk do ndaheni për asnjë moment nga ai që keni në krah dhe do përjetoni kënaqësi të papërshkrueshme. Beqarët do mundohen shumë të gjejnë personin e përshtatshëm, por nuk do ia arrijnë qëllimit. Saturni do jetë planeti që do merret me stabilizimin e sektorit të financave. Do i kaloni shpejt pengesat që do iu dalin.

Akrepi

Asnjë planet nuk do e turbullojë gjatë kësaj dite jetën tuaj në çift. Komunikimi dhe bashkëpunimi do vazhdojë të jete i njëjtë, ndërsa besimi tek njeri-tjetrin do forcohet. Beqarët nuk do kenë fat në dashuri kështu që është e kotë të shpresojnë. Në planin financiar do iu jepen mundësi të shkëlqyera për ta përmirësuar buxhetin.

Shigjetari

Projektet e përbashkëta që do bëni me partnerin/en do iu afrojnë më shumë me njeri-tjetrin sot. Do kuptoheni që me një shikim dhe nuk do iu vijë inat nëse ai arrin më tepër sukses. Beqarët duhet të hedhin hapin e parë nëse kanë kohë që pëlqejnë një person. Në planin financiar do jeni të detyruar të bëni disa kufizime me shpenzimet.

Bricjapi

Sot do e lini veten të lirë dhe do dashuroni ashtu si e ndjeni. Për ju nuk do ketë më as komplekse dhe as turp. Këtë duhet ta kishit bërë prej kohësh, por në fakt asnjëherë nuk është vonë. Beqarët do tregohen më të disponueshëm për ftesat që do iu bëhen. Gjithsesi merrini gjërat shtruar. Në planin financiar duhet të bëni shumë kujdes.

Ujori

Në mëngjes do debatoni për diçka me partnerin/en tuaj, por që nga mesdita gjithçka do sqarohet. Ai do iu kërkojë falje për kokëfortësinë e tij dhe do iu bëjë një surprizë të këndshme. Beqarët do kenë mundësi të nisin vetëm aventura kalimtare, asgjë më tepër. Situata financiare nuk do jetë problematike.

Peshqit

Mos u tregoni shumë kapriçozë sot në jetën tuaj në çift sepse do përballeni me probleme të mëdha. Nga ana tjetër duhet të tregoheni më të përgjegjshëm për çdo veprim që do bëni. Beqarët duhet të bëhen gati për të takuar shpirtin e tyre binjak. Në planin financiar do jetë Plutoni ai që do favorizojë ekuilibrin.