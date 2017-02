Horoskopi, e shtunë 11 shkurt 2017

Dashi

Nëse jeni të irrituar nga sjellja e partnerit/es, sot nuk është dita e duhur për t’ja u vënë në dukje. Situata të tilla do të përsëriten. Beqarët do realizojnë takime interesante dhe do kenë mundësi të shumta për të krijuar lidhje serioze. Edhe financat do jenë me fat, do arrini të përmirësoni buxhetin tuaj.

Demi

Në këto momente nuk keni nevojë për publicitet negativ në ambientin që ju rrethon. Mos reagoni hapur për gjëra që nuk i pranoni. Beqarët edhe pse do ndjehen shkëlqyeshëm me takimet që do realizojnë, duhet të shmangnin me çdo kusht angazhimet serioze. Financat do arrini t’i menaxhoni me kujdes dhe nuk do hasni probleme.

Binjakët

Megjithëse i keni ngritur më shumë seç duhet pritshmëritë e partnerit/es tuaj, sot mund të rikuperoni përpara se t’ju kritikojnë. Beqarët do kenë njohje të reja të cilat do i bëjnë të ndjehen mirë, shfrytëzojini takimet nëse nuk doni të qëndroni vetëm. Ditë pozitive edhe në planin financiar, do keni gjithçka nën kontroll.

Gaforrja

Sjellja juaj sot do të jetë në varësi të një situate të caktuar. Bëni mirë të jeni më prezent në familje që të përjetoni çdo moment interesant. Beqarët edhe pse të mërzitur me vetminë e tyre, duhet të tregohen të duruar për të gjetur personin e duhur. Në planin financiar bëni mirë të mos e teproni me shpenzimet për të shmangur problemet.

Luani

Po bëheni shumë tendenciozë karshi personit tuaj të zemrës i cili kërkon vetëm t’ju ndihmojë. Edhe pse mund të keni rezerva bashkëpunimi është rruga më e mirë. Beqarët do marrin kërkesa të shumta për takime, por nuk do jenë të vendosur për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm. Financat do jenë të mira, nuk ka vend për shqetësime.

Virgjëresha

Sot nuk keni shumë kohë në dispozicion të ndryshoni idetë tuaja. Edhe pse nuk kanë ecur në fillim do të mund të rregulloni gjërat rrugës. Beqarët do jenë të vendosur për të ndryshuar statusin, prandaj do tregohen mjaft sensualë dhe romantikë në takime. Në planin financiar kujdesuni më shumë për buxhetin.

Peshorja

Mbase ngaqë nuk keni qenë shumë të vëmendshëm gjërat ju kanë ikur nga kontrolli ju të dashuruarve. Do t’ju duhet pak kohë përpara se të riorganizoheni. Beqarët do jenë të favorizuar nga yjet në takimet që do realizojnë dhe me shumë mundësi mund të gjejnë personin e duhur. Financat do jenë delikate, kujdes me shpenzimet.

Akrepi

Dita e sotme do të evidentojë partnerin/en që meriton të ketë vëmendjen tuaj dhe ti jepni shanset e duhura në jetë. Beqarët do ëndërrojnë ende të gjejnë personin që iu pëlqen, por nuk është ende koha e përshtatshme për ta bërë atë realitet. Financat nuk do jenë të këqija, por gjithsesi kjo nuk do të thotë të shpenzoni pa kriter.

Shigjetari

Mbase keni dhënë përshtypjen e gabuar ose jeni përplasur me partnerin/en që nuk kishte fare interesa të konfliktohej me ju, por sot do të rimendoheni. Beqarët duhet t’i marrin më seriozisht disa propozime që do iu bëhen, nëse duan të ndryshojnë statusin. Financat do jenë disi problematike, bëni kujdes.

Bricjapi

Sot ndiheni pak nervozë dhe këtë gjë po mundoheni ta kamufloni. Njeriu juaj i zemrës nuk do tolerojë aspak sot, pritet ta kalojë cakun në debat me ju. Beqarët do kenë mundësi të mira për të gjetur dashurin, gjithmonë nëse i kushtojnë rëndësinë e duhur takimeve. Financat do jenë të mbrojtura nga Jupiteri.

Ujori

Humori dhe ndjeshmëria juaj sot do t’ju ndihmojnë të përballoni edhe situata mjaft stresante në marrëdhënien tuaj në çift, që në ditë të tjera do t’ju kishin nervozuar. Beqarët do jenë të angazhuar me punë, dhe kjo nuk do ju lërë hapësira për të menduar për dashurinë. Financat do të jenë të mira, mundësi edhe për të shpenzuar.

Peshqit

Ju vetë e dini që keni munguar në një ngjarje vërtet të rëndësishme të personit tuaj më të afërt. Do të mundoheni që të jeni më prezent në të ardhmen. Beqarët edhe pse do tregohen joshës në takimet që do realizojnë, nuk do ja dalin dot mbanë për të bërë ndryshime. Financat do jenë të mira, Saturni do ketë ndikim pozitiv.