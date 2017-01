Horoskopi, e premte 27 janar 2017

Dashi

Keni lajme të bukura që doni ti ndani me të gjithë ju të dashuruarit. Do të gjeni disponibilitetin e personave që ju duan dhe ju mbështesin. Beqarët do mund të takojnë një person sot me të cilin do ndjehen mirë dhe do mendojnë edhe për më shumë. Financat do arrini ti keni nën kontroll, kjo ju jep mundësinë edhe për të shpenzuar.

Demi

Këtë ditë doni të merrni përgjegjësi të reja mbi vete ju që jeni në një marrëdhënie në çift. Planet tuaja do i konsultoni me partnerin/en. Beqarët do realizojnë takime pa fund sot, por mundësitë do jenë vetëm për aventura kalimtare. Në planin financiar asgjë për tu shqetësuar, situata do jetë e stabilizuar.

Binjakët

Sot do t’ju shoqërojnë gjatë ditës tuaj persona të gëzueshëm dhe mjaft të vendosur. Ajo që do ju bëjë të ndjeheni më mirë është prania e partnerit/es. Beqarët do jenë të gatshëm për takime dhe do tregohen mjaft të hapur dhe të sinqertë me personat që do takojnë. Në planin financiar duhet të tregoheni sa më të matur me shpenzimet.

Gaforrja

Instinkti juaj ju çon drejt një drejtimi që nuk ishte destinacioni juaj parësor. Gjithsesi është më i miri për ju të dashuruarit. Beqarët nuk duhet të nxitohen nëse do ju duhet të marrin vendime për të ardhmen sepse kjo mund t’i lëndojë më pas. Në planin financiar do arrini të stabilizoni të ardhurat tuaja dhe do zhdukni çdo problem.

Luani

Sot mjafton të ndani mirë oraret e ditës vërsa i përket punës dhe dashurisë dhe çdo gjë do t’ju shkojë siç dëshironi. Parteri/ja ka një kërkesë për ju. Beqarët pavarësisht se do tërhiqen jashtëzakonisht nga një person, bëjnë mirë të vendosin kur të jenë shumë të sigurtë për hapat që do hedhin. Fati do jetë me ju në planin financiar.

Virgjëresha

Objektivat e ditës suaj përqendrohen vetëm tek puna. Mos harroni që dhe familja apo njeriu i zemrës ka të njëjtën rëndësi. Beqarët edhe pse nuk do e kenë mendjen te dashuria, ka mundësi që një person që do takojnë t’i bëjë që t’ju rrahë zemra fort. Financat nuk parashikohen problematike, gjithsesi maturia do të jetë aleati juaj.

Peshorja

Ditën e sotme duhet të gjeni aleatë të fuqishëm për të mbrojtur një projekt që ka kundërshtitë e veta. Ju do mjaftoheni edhe vetëm me mbështetjen e partnerit/es. Beqarët do tregohen mjaft sharmantë sot dhe do tërheqin pas vetes shumë persona. Në planin financiar do përballeni me disa probleme të vogla, por do dini si t’i kaloni.

Akrepi

Nëse doni të merrni në dorë fatin tuaj sot mundohuni të qartësoni disa situata të dyshimta të cilat ju kanë shkaktuar shpeshherë debate me partnerin/en. Beqarët do jenë me fat sot dhe pa u munduar shumë do arrijnë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Në planin financiar parashikohen probleme serioze, bëni kujdes.

Shigjetari

Në ditët e shkuara keni bërë një gabim karshi partnerit/es që do t’ju duhet pak kohë për ta rikuperuar. Gjithsesi do të dini si të veproni. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me takime të cilat do i bëjnë të ndihen të plotësuar me veten e tyre. Financat do jenë mjaft të mira, nuk keni arsye përse të shqetësoheni.

Bricjapi

Sot një debat me njeriun e zemrës do t’ju shkaktojë shumë stres. Nëse ju kap paniku nuk do të arrini të zgjidhni gjë. Takimet do jenë të pafundme për beqarët, por nuk do jenë të sigurtë për të hedhur më shumë hapa. Financat nuk do jenë shumë të mira, por as me probleme të mëdha nuk do të përballeni.

Ujori

Nëse keni mundësi për të mbaruar punë sot mos e neglizhoni. Koha nuk ju premton për të gjitha projektet tuaja. Beqarët do ndjehen mirë ashtu si janë dhe nuk do duan të bëjnë ndryshime në jetën e tyre edhe për disa kohë. Financat do arrini ti mbani gjatë gjithë kohës të stabilizuara falë menaxhimit tuaj.

Peshqit

Sot do të bëni zgjedhje që shkojnë ndesh me ato që vendos zakonisht partneri/ja juaj. Megjithatë këtë herë do të rezultojnë mjaft produktive. Beqarët do kenë njohje të reja dhe tërheqje nga persona që do takojnë, por duhet të tregohen të kujdesshëm me vendimet që do marrin. Në planin financiar kujdes me shpenzimet.